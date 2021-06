RBI annonce un deuxième cycle de G-SAP pour contrôler les rendements

En outre, un troisième cycle d’achat d’obligations a également été annoncé dans le cadre de G-SAP 1.0. La banque centrale a décidé qu’une autre opération sous G-SAP 1.0 pour l’achat de G-Secs de 40 000 crore sera menée le 17 juin.

Dans le but de gérer la courbe des taux et de permettre au gouvernement d’emprunter à des taux plus bas, le gouverneur de la Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, a déclaré vendredi qu’il y aurait un deuxième cycle du Government Securities Acquisition Program (G-SAP) au deuxième trimestre de l’exercice, étant donné que les deux enchères précédentes avaient suscité un vif intérêt de la part des acteurs du marché avec des ratios de couverture des offres de 4,1 et 3,5, respectivement.

Das a déclaré que la banque centrale avait décidé d’entreprendre G-SAP 2.0 au deuxième trimestre de l’exercice 22 en menant des opérations d’achat sur le marché secondaire de 1,20 crore lakh pour soutenir le marché. En outre, un troisième cycle d’achat d’obligations a également été annoncé dans le cadre de G-SAP 1.0. La banque centrale a décidé qu’une autre opération sous G-SAP 1.0 pour l’achat de G-Secs de 40 000 crore sera menée le 17 juin.

Bien que cette décision contribuera à maintenir les coûts d’emprunt plus bas pour le gouvernement, il y a également de bonnes nouvelles pour le secteur privé. La Confédération de l’industrie indienne s’est félicitée de cette décision. Chandrajit Banerjee, directeur général de la CII, a déclaré : « Tout en maintenant les taux directeurs inchangés, la décision de la RBI de continuer à utiliser ses outils non conventionnels pour maintenir les rendements stables dans le cadre d’un vaste programme d’emprunt gouvernemental aide à maintenir les coûts d’emprunt contenus pour le secteur privé. . Le G-SAP 2.0 est un de ces pas dans cette direction.

Les deux premières enchères menées par la RBI dans le cadre du premier programme G-SAP ont permis de maintenir les taux d’intérêt à un niveau modéré pour les bons du Trésor à 91 jours, les papiers commerciaux et les certificats de dépôt. Le marché attendait avec impatience un autre cycle de G-SAP, annoncé vendredi par la RBI.

Indranil Pan, économiste en chef chez Yes Bank, a déclaré : « Pour permettre au gouvernement d’emprunter à des taux attractifs, une autre série d’achats d’obligations a été annoncée dans le cadre du G-SAP 1.0, tandis qu’un G-SAP 2.0 a été annoncé. Nous pensons qu’au cours de l’exercice en cours, la RBI n’aura aucune marge de manœuvre pour modifier ses taux d’intérêt afin de soutenir l’économie. Au lieu de cela, il fera tout ce qui est nécessaire pour pousser le crédit et les liquidités vers les secteurs en difficulté de l’économie afin d’empêcher l’érosion des chaînes d’approvisionnement de l’économie. »

La banque centrale a déployé des outils à la fois conventionnels et non conventionnels pour gérer la liquidité dans le système conformément à son orientation de politique monétaire. Le gouverneur a déclaré que le calendrier de la deuxième vente aux enchères visait à reconstituer le drainage des liquidités en raison du rétablissement du ratio de réserve de trésorerie (CRR) à son niveau d’avant la pandémie de 4% de la demande nette et des passifs à terme (NDTL), à compter de mai. 22, 2021. Le rachat de titres d’État d’une valeur d’environ 52 000 crores au cours de la dernière semaine de mai a complètement neutralisé la restauration du CRR.

