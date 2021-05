RBI annule la licence de la United Cooperative Bank, basée au Bengale occidental

En conséquence, la banque cesse d’exercer ses activités bancaires, à compter de la fermeture des bureaux le 13 mai 2021, a déclaré la Banque de réserve de l’Inde dans un communiqué.

La Banque de réserve de l’Inde a annoncé jeudi qu’elle avait annulé la licence de la United Co-operative Bank Ltd, Bagnan, au Bengale occidental, car elle ne disposait pas d’un capital et de perspectives de revenus suffisants.

En conséquence, la banque cesse d’exercer ses activités bancaires, à compter de la fermeture des bureaux le 13 mai 2021, a déclaré la Banque de réserve de l’Inde dans un communiqué.

“Selon les données soumises par la banque, tous les déposants recevront le montant total de leurs dépôts de la Société d’assurance-dépôts et de garantie de crédit (DICGC)”, a-t-il déclaré.

En cas de liquidation, chaque déposant aurait le droit de recevoir le montant de la réclamation d’assurance-dépôts au titre de ses dépôts jusqu’à un plafond monétaire de Rs 5 lakh de la DICGC sous réserve des dispositions de la loi DICGC de 1961.

Donnant des détails, la RBI a déclaré que la banque ne dispose pas d’un capital suffisant et de perspectives de revenus. En outre, la banque, avec sa situation financière actuelle, ne serait pas en mesure de payer intégralement ses déposants actuels, a-t-il ajouté.

United Co-operative Bank s’est vu interdire d’exercer des activités «bancaires», ce qui comprend l’acceptation de dépôts et le remboursement des dépôts avec effet immédiat.

La RBI a demandé au registraire des sociétés coopératives du Bengale occidental d’émettre une ordonnance de liquidation de la banque et de nommer un liquidateur.

