RBI annule les certificats d’autorisation de deux opérateurs de systèmes de paiement

La Reserve Bank of India (RBI) a annulé les certificats d’autorisation de Muthoot Vehicle and Asset Finance Ltd et d’Eko India Financial Services Private Ltd pour non-respect des exigences réglementaires.

Les deux opérateurs de systèmes de paiement (OSP) étaient autorisés à émettre et à utiliser des instruments de paiement prépayés.

« Après l’annulation du certificat d’autorisation (CoA), ces sociétés ne peuvent plus effectuer d’activités d’émission et d’exploitation d’instruments de paiement prépayés », a déclaré RBI.

Cependant, les clients ou commerçants ayant une réclamation valable, le cas échéant, sur ces sociétés en tant qu’OSP, peuvent les approcher pour le règlement de leurs réclamations dans un délai de trois ans à compter de la date d’annulation.

Le CoA a été annulé le 31 décembre 2021, a déclaré RBI.

