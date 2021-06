RBI approuve la reconduction de CS Ghosh en tant que directeur général et PDG de Bandhan Bank pour trois ans

Notamment, le prêteur du secteur privé basé à Kolkata a commencé ses activités le 23 août 2015, et c’était la première fois qu’une entité de microfinance se transformait en banque universelle en Inde.

La Reserve Bank of India a approuvé le renouvellement du mandat de Chandra Shekhar Ghosh, MD et PDG de Bandhan Bank, pour une période de trois ans.

La RBI, dans sa communication datée du 8 juin, a approuvé le renouvellement du mandat de Ghosh pour une période de trois ans, avec effet au 10 juillet 2021, a indiqué la Bandhan Bank dans un document en bourse. “Le renouvellement du mandat ci-dessus est soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle de la banque qui s’ensuit”, indique le dossier.

Notamment, le prêteur du secteur privé basé à Kolkata a commencé ses activités le 23 août 2015, et c’était la première fois qu’une entité de microfinance se transformait en banque universelle en Inde. Le conseil d’administration de la banque lors de sa réunion du 2 novembre 2020 a approuvé la reconduction de Ghosh en tant que MD & CEO de la banque pour une période de cinq ans à compter du 10 juillet 2021, sous réserve de l’approbation de la RBI. et les actionnaires.

Ghosh, qui a été l’un des principaux partisans de la microfinance en Inde, a fondé Bandhan en 2001 en tant qu’entreprise à but non lucratif qui défendait l’inclusion financière et l’autonomisation des femmes grâce à la création de moyens de subsistance durables. Il a été à l’avant-garde de sa transformation en NBFC-MFI et enfin en banque universelle.

