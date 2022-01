RBI approuve le service de transfert d’argent international de Fino Payments Bank

Fino Bank a reçu l’approbation de la RBI pour commencer les activités de transfert de fonds internationales dans le cadre du programme de service de transfert d’argent (MTSS), a annoncé lundi la banque.

Les clients de Fino Payments Bank pourront recevoir de l’argent envoyé de l’étranger car elle a reçu l’approbation de la Reserve Bank of India (RBI) pour offrir le service de transfert d’argent international. Fino Bank a reçu l’approbation de la RBI pour commencer le transfert international. dans le cadre du programme de service de transfert d’argent (MTSS), a annoncé lundi la banque.

Le prêteur entreprendra des activités de transfert d’argent transfrontalier entrant en association avec un donneur d’ordre étranger, dont les détails sont en cours d’élaboration. Le segment de clientèle de Fino Bank au milieu de la pyramide s’adresse aux familles de nombreuses personnes travaillant dans pays étrangers, a déclaré Fino Bank.

L’argent remis par les membres de la famille à l’étranger peut désormais être retiré directement au micro-DAB ou au point de vente de proximité de la banque Fino Bank compatible avec les services de paiement Aadhaar ou Aadhaar. » L’innovation continue des produits est l’un des piliers fondamentaux de notre modèle. Les envois de fonds internationaux améliorent encore nos offres de produits basés sur les transactions. « Nous serons prêts à offrir les services de transfert de fonds entrants à nos clients d’ici le premier trimestre de l’exercice 23.

En phase avec notre stratégie numérique pour améliorer l’expérience client, nous envisagerons également d’avoir ce produit sur notre application mobile », a déclaré Ashish Ahuja, directeur de l’exploitation de Fino Payments Bank. Les commerçants Fino fournissent des services tels que l’ouverture de nouveau compte, le dépôt en espèces. , transfert d’argent, retrait d’espèces via des micro-distributeurs automatiques ou des mécanismes AEPS, collecter des espèces pour le compte de divers clients institutionnels, entre autres.

En tant que nouvelle offre, les envois de fonds internationaux contribueront à augmenter les revenus des commerçants et de la banque, ce qui conduira au renforcement du solide réseau de distribution de Fino. Ahuja a déclaré qu’il existe un important corridor de transferts de fonds entrants dans des États comme le Gujarat, le Pendjab, le Kerala, l’Uttar Pradesh et le Bihar. .

« Nous avons déjà intensifié notre présence marchande dans toutes ces zones géographiques. Nous sommes donc convaincus que la nouvelle offre gagnera du terrain rapidement. « Nous prévoyons également de consolider davantage de comptes d’épargne par abonnement en raison de cette initiative, car les clients préféreraient garer l’argent remis sur un compte Fino Bank lui-même », a-t-il ajouté. La banque de paiement a déclaré qu’à l’avenir, elle serait ouverte à un partenariat avec davantage d’opérateurs de transfert d’argent (MTO) de premier plan pour élargir son horizon dans différents pays.

La banque a déclaré qu’elle prévoyait également de lancer bientôt des services de transfert de fonds. Le réseau de Fino Bank de plus de huit commerçants lakh à travers le pays, au 30 septembre 2021, offre une facilité d’accès aux envois de fonds nationaux et transfrontaliers, a-t-il déclaré. Fino a cité un récent rapport de la Banque mondiale selon lequel l’Inde devrait être le plus grand bénéficiaire d’envois de fonds dans le monde en 2021 avec une réception attendue de 87 milliards USD. Ce chiffre devrait augmenter de 3% en 2022 pour atteindre 89,6 milliards USD, car un grand nombre de travailleurs devraient retourner dans les pays du Golfe, selon la Banque mondiale .

