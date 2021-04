RBI augmente Paytm, la limite des comptes de portefeuille à Rs 2 lakh; permet la connectivité RTGS, NEFT aux opérateurs de paiement

La RBI a également augmenté la limite des comptes d’instruments de paiement prépayés à Rs 2 lakh par personne. (Image: REUTERS)

La Reserve Bank of India permettrait désormais la connectivité RTGS et NEFT avec des opérateurs de systèmes de paiement non bancaires, ouvrant la voie à l’interopérabilité UPI. Cette décision pourrait potentiellement profiter aux utilisateurs de portefeuilles de paiement tels que Paytm, PhonePe et autres. Parallèlement à cela, la RBI a également augmenté la limite des comptes d’instruments de paiement prépayés à Rs 2 lakh par personne par rapport à Rs 1 lakh plus tôt. «Cette facilité devrait minimiser le risque de règlement dans le système financier et améliorer la portée des services financiers numériques à tous les segments d’utilisateurs», a déclaré Shaktikanta Das.

Les systèmes de paiement centralisés tels que RTGS et NEFT, exploités par la RBI, étaient jusqu’à présent limités aux seules banques à quelques exceptions près. RBI a annoncé aujourd’hui qu’elle proposait de permettre aux systèmes de paiement non bancaires tels que les PPI, les réseaux de cartes, les opérateurs de guichets automatiques de grande envergure, entre autres, de devenir directement membres de la banque centrale RTGS et NEFT.

RBI avait publié plus tôt en octobre 2018 des lignes directrices pour l’adoption de l’interopérabilité sur une base volontaire pour les IPP KYC complets. «La migration vers l’interopérabilité n’ayant pas été significative, il est maintenant proposé de rendre l’interopérabilité obligatoire pour les PPI KYC complets et pour toute l’infrastructure d’acceptation de paiement», a déclaré le gouverneur de la RBI. Pour encourager la même chose, RBI augmentera la limite exceptionnelle de ces PPI à Rs 2 lakh par rapport à la limite de Rs 1 lakh plus tôt. La banque centrale a déclaré qu’elle publierait une circulaire distincte pour les changements annoncés.

