RBI autorise les paiements numériques hors ligne

Pour pousser les transactions numériques dans les zones rurales et semi-urbaines, la Reserve Bank of India (RBI) a publié lundi un cadre permettant les paiements hors ligne jusqu’à Rs 200 par transaction, sous réserve d’une limite globale de Rs 2 000.

Un paiement numérique hors ligne signifie une transaction qui ne nécessite pas de connectivité Internet ou télécom.

En mode hors ligne, les paiements peuvent être effectués en face à face (mode de proximité) à l’aide de n’importe quel canal ou instrument comme des cartes, des portefeuilles et des appareils mobiles.

Ces transactions ne nécessiteront pas de facteur d’authentification supplémentaire (AFA), a déclaré la Reserve Bank of India, ajoutant que puisque les transactions sont hors ligne, les alertes (par SMS et/ou e-mail) seront reçues par le client après un décalage horaire.

« Les transactions sont soumises à une limite de Rs 200 par transaction et à une limite globale de Rs 2 000 pour toutes les transactions jusqu’à ce que le solde du compte soit reconstitué. Le réapprovisionnement du solde ne peut se produire qu’en mode en ligne », a déclaré le cadre pour la facilitation des paiements numériques de petite valeur en mode hors ligne.

Le cadre intègre les commentaires reçus des expériences pilotes sur les transactions hors ligne menées dans différentes parties du pays au cours de la période de septembre 2020 à juin 2021, a-t-il déclaré.

« Les transactions hors ligne devraient donner une impulsion aux transactions numériques dans les zones où la connectivité Internet ou aux télécommunications est faible ou faible, en particulier dans les zones semi-urbaines et rurales. Le nouveau cadre est applicable avec effet immédiat », a déclaré la RBI.

Le mode de paiement hors ligne, précise-t-il, peut être activé après avoir obtenu le consentement spécifique du client.

Les clients, a-t-il ajouté, continueront de bénéficier d’une protection en vertu des dispositions des circulaires limitant la responsabilité des clients et auront recours à la Banque de réserve – Système d’ombudsman intégré pour le règlement des griefs.

Les paiements hors ligne peuvent être effectués à l’aide de n’importe quel canal ou instrument, comme des cartes, des portefeuilles et des appareils mobiles.

« Les paiements hors ligne doivent être effectués uniquement en mode de proximité (face à face) », a-t-il déclaré et a ajouté que de telles transactions peuvent être proposées sans AFA.

En outre, de telles transactions utilisant des cartes devraient être autorisées sans qu’il soit nécessaire d’activer le canal de transaction sans contact.

En outre, l’acquéreur doit supporter toutes les responsabilités résultant de problèmes techniques ou de sécurité des transactions du côté du commerçant. La RBI a également souligné que les paiements hors ligne seront couverts par les dispositions de ses circulaires sur la responsabilité limitée des clients.

La RBI a demandé à tous les opérateurs de systèmes de paiement (OSP) et participants aux systèmes de paiement (PSP) agréés – acquéreurs et émetteurs (banques et non bancaires) – de veiller au respect des instructions.

