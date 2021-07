RBI aux banques : grossistes et détaillants autorisés à migrer vers le nouveau portail Udyam, déposer de nouvelles inscriptions

Selon les données gouvernementales disponibles, 35,80 lakh de MPME étaient enregistrées sur le portail Udyam au 8 juillet 2021.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Près d’une semaine après que le gouvernement a annoncé le rétablissement des commerces de détail et de gros dans la classification des MPME, la banque centrale Reserve Bank of India (RBI) a maintenant écrit aux banques pour inclure les deux pour les prêts aux secteurs prioritaires. RBI a également informé toutes les banques que ces entreprises engagées dans le commerce de détail et de gros seraient autorisées à s’inscrire sur le portail d’enregistrement des MPME – Udyam Registration, comme annoncé par le gouvernement.

Ceux qui opèrent dans le commerce de détail et de gros et la réparation de véhicules à moteur et de motos avec le code NIC 45, le commerce de gros à l’exception des véhicules à moteur et des motocycles avec le code NIC 46 et le commerce de détail à l’exception des véhicules à moteur et des motos avec le code NIC 47 seraient autorisés à bénéficier selon la directive révisée, selon la circulaire de la RBI envoyée mercredi. “Les entreprises ayant le mémorandum Udyog Aadhaar (UAM) sous les trois codes NIC ci-dessus sont désormais autorisées à migrer vers le portail d’enregistrement Udyam ou à déposer à nouveau l’enregistrement Udyam”, indique la circulaire.

Udyam Registration, lancé en juillet de l’année dernière, est une plate-forme de portail d’auto-déclaration sans papier et gratuite permettant aux MPME nouvelles et existantes de s’inscrire avec leur numéro Aadhaar. De plus, le portail extrait automatiquement les détails liés au PAN et à la TPS sur les investissements dans l’entreprise, selon Udyam Registration, car il est intégré aux systèmes d’impôt sur le revenu et GSTIN. Les MPME reçoivent un numéro d’enregistrement permanent et un certificat post-enregistrement. Le certificat porte un code QR à partir duquel les détails de l’entreprise peuvent être consultés.

Selon les données gouvernementales disponibles, 35,80 millions de MPME étaient enregistrés sur le portail Udyam au 8 juillet 2021. Selon le rapport annuel du ministère des MPME 2020-21, il y avait 1,02 crores de MPME enregistrées dans le mémorandum Udyog Aadhaar (UAM) entre septembre 2015. et juin 2020, à l’exception de près de 22 unités lakh enregistrées sous Entrepreneur Memorandum II entre 2007 et 2015. UAM et EM II ont été remplacés par Udyam Registration l’année dernière.

Cependant, les associations de MPME ont exprimé leur inquiétude quant à l’inclusion des commerces de détail et de gros. Par exemple, l’organisme des MPME FISME avait déclaré que les commerçants importeraient et fourniraient désormais au gouvernement et seraient en mesure de tirer parti de programmes promotionnels tels que la coopération internationale, destinés à promouvoir les produits fabriqués en Inde sur les marchés internationaux. Essentiellement, la préoccupation a porté sur l’expansion du secteur déjà vaste des MPME en incluant les commerçants et, par conséquent, en réduisant la part des avantages qui, autrement, n’étaient auparavant distribués qu’aux MPME.

« Cette décision historique aura un impact structurel pour le secteur, l’aidant à se formaliser en offrant de meilleures options de financement aux entreprises qui souhaitent se structurer. Cela donnera aux MPME du commerce de détail le soutien dont elles ont besoin pour survivre, se relancer et prospérer », a déclaré Kumar Rajagopalan, PDG de la Retailers Association of India, contrairement au point de vue des associations de MPME.

