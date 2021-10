RBI conseille Dhanlaxmi Bank pour assurer la transparence dans la nomination des administrateurs

in

«C’est un conseil tronqué et ils veulent le garder ainsi pour avoir une participation majoritaire. Cela les aide à prendre des décisions unilatérales contre les intérêts des actionnaires, la gouvernance d’entreprise, la loi sur les sociétés, Sebi LODR et même les circulaires de la RBI », ont ajouté des sources.

La Reserve Bank of India (RBI) avait conseillé en juin à la Dhanlaxmi Bank d’assurer la transparence du processus de nomination des administrateurs et de suivre les meilleures pratiques de gouvernance d’entreprise. Le régulateur a également demandé à la banque d’accélérer et de terminer le processus de nomination des administrateurs.

Le prêteur ne compte actuellement que 5 administrateurs, contre une force maximale de 11. Il a également deux candidats RBI au conseil d’administration en tant qu’administrateurs supplémentaires. Dhanlaxmi n’a pas d’expert-comptable à bord en tant qu’administrateur après la fin du mandat de l’ancien expert-comptable-directeur le 30 septembre 2020.

Le conseil d’administration a laissé en suspens les recommandations du comité de nomination et de rémunération de la banque, y compris la reconduction de l’éminent investisseur Ravi Pillai.

À la suite de cela, cinq personnes, dont deux anciens administrateurs et Ravi Pillai, ont présenté leur candidature en vertu de l’article 160 de la loi sur les sociétés. Il a été rejeté par le conseil d’administration et n’a pas été soumis à l’examen de l’assemblée générale annuelle.

Selon des sources au courant des délibérations du conseil, il y a une tentative concertée de certains membres du conseil de retarder la nomination des administrateurs.

Un membre du conseil d’administration, cependant, a déclaré à FE que la RBI veut s’assurer que les administrateurs indépendants sont vraiment indépendants et qualifiés.

« Tous les candidats au conseil d’administration ont été amenés par les actionnaires. RBI a deux administrateurs à bord et veut s’assurer que toutes les recommandations sont examinées correctement. Personne au conseil d’administration n’est contre la candidature de Ravi Pillai. Il n’a été reporté que pour le moment », ont déclaré des sources.

La Haute Cour du Kerala a ordonné mercredi à la Dhanlaxmi Bank de s’abstenir de conclure l’assemblée générale annuelle prévue mercredi 29 septembre. Le banc unique de la Haute Cour a rendu une ordonnance provisoire enjoignant à la banque d’ajourner l’AGA à un jour après avoir traité les affaires inscrites à l’ordre du jour de la réunion.

