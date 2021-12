Dans un communiqué, la Reserve Bank of India (RBI) a également déclaré qu’il n’était pas nécessaire que les déposants et autres parties prenantes réagissent aux rapports spéculatifs. La santé financière de la banque reste stable, a-t-il déclaré.

La Reserve Bank of India a déclaré lundi que RBL Bank était bien capitalisée et que sa situation financière restait « satisfaisante », au milieu des spéculations concernant le prêteur du secteur privé dans certains quartiers à la suite des récents événements entourant la banque.

La déclaration de la RBI intervient alors que Vishawvir Ahuja de RBL Bank démissionne de son poste de directeur général et PDG de la banque et que le prêteur nomme Rajeev Ahuja au poste de directeur général par intérim et chef de la direction de la banque avec effet immédiat. La Reserve Bank of India a également nommé son directeur général Yogesh K Dayal en tant qu’administrateur supplémentaire au conseil d’administration de RBL Bank.

« La Banque de réserve tient à préciser que la banque est bien capitalisée et que la situation financière de la banque reste satisfaisante. Selon les résultats audités semestriels au 30 septembre 2021, la banque a maintenu un ratio d’adéquation des fonds propres confortable de 16,33% et un ratio de couverture des provisions de 76,6% », a déclaré la banque centrale.

Il a également indiqué que le ratio de liquidité à court terme (LCR) de la banque était de 153% au 24 décembre 2021 par rapport à l’exigence réglementaire de 100%. « En outre, il est précisé que la nomination d’administrateurs supplémentaires dans les banques privées est entreprise en vertu de l’article 36AB de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire au fur et à mesure que l’on estime que le conseil d’administration a besoin d’un soutien plus étroit en matière de réglementation / surveillance », a ajouté la RBI. .

