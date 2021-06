RBI demande aux banques de ne pas supprimer les images de vidéosurveillance de la période de démonétisation de 2016

« Les banques ont été invitées à conserver les enregistrements de vidéosurveillance des opérations dans les succursales bancaires et les coffres à devises pour la période allant du 8 novembre 2016 au 30 décembre 2016, jusqu’à nouvel ordre, afin de faciliter une action coordonnée et efficace des organismes d’application de la loi dans le traitement des affaires. relatives à l’accumulation illégale de nouveaux billets de banque », a déclaré la RBI dans une circulaire.

La Reserve Bank of India (RBI) a demandé mardi aux banques de ne pas supprimer les enregistrements de vidéosurveillance des opérations de leurs succursales et des coffres de devises de la période de démonétisation de 2016. Cette décision vise à aider les organismes d’application de la loi dans leur enquête contre les activités illégales pendant la période de démonétisation.

« Les banques ont été invitées à conserver les enregistrements de vidéosurveillance des opérations dans les succursales bancaires et les coffres à devises pour la période allant du 8 novembre 2016 au 30 décembre 2016, jusqu’à nouvel ordre, afin de faciliter une action coordonnée et efficace des organismes d’application de la loi dans le traitement des affaires. relatives à l’accumulation illégale de nouveaux billets de banque », a déclaré la RBI dans une circulaire.

On peut noter que le gouvernement avait interdit la circulation des billets de grande valeur (Rs 500 et Rs 1 000) le 8 novembre 2016, afin de freiner l’argent noir. Dans le cadre de l’exercice, le gouvernement avait autorisé les gens à échanger des billets de banque élevés (Rs 500 et Rs 1 000) dans les banques ou à les déposer sur leurs comptes bancaires. Le gouvernement a également émis de nouveaux billets de Rs 500 et Rs 2 000. Les gens faisaient la queue devant les banques et les guichets automatiques pour obtenir de nouveaux billets de banque. Il y a eu des rapports d’accumulation illégale de nouveaux billets de banque.

Afin d’aider dans l’enquête sur de telles questions, la RBI a demandé aux banques de préserver les images de vidéosurveillance. « Compte tenu des enquêtes en cours auprès des forces de l’ordre, des procédures en cours devant divers tribunaux, il vous est conseillé de conserver les enregistrements de vidéosurveillance des opérations dans les succursales bancaires et les caisses de change pour la période du 08 novembre 2016 au 30 décembre 2016, en de manière appropriée, jusqu’à nouvel ordre », a déclaré RBI dans la circulaire.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.