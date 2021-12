RBI devient vendeur net de dollars US en octobre ; vend 100 millions de dollars

En octobre 2020, la RBI avait acheté 15,64 milliards de dollars sur le marché au comptant.



La Reserve Bank of India (RBI) est devenue vendeuse nette de la devise américaine en octobre 2021, après avoir vendu 100 millions de dollars sur une base nette sur le marché au comptant, selon les données de la banque centrale.

Au cours du mois sous revue, la banque centrale avait acheté 7,755 milliards de dollars sur le marché au comptant et vendu 7,855 milliards de dollars, a montré le bulletin mensuel de la RBI pour décembre 2021, publié mercredi.

En septembre 2021, RBI avait acheté 791 millions de dollars nets. Il avait acheté 9,169 milliards de dollars et vendu 8,378 milliards de dollars sur le marché au comptant, selon les données.

En octobre 2020, la RBI avait acheté 15,64 milliards de dollars sur le marché au comptant.

Au cours de l’exercice 2020-21, la RBI avait acheté 68,315 milliards de dollars sur le marché au comptant. Il avait acheté 162,479 milliards de dollars sur le marché au comptant et vendu 94,164 milliards de dollars au cours de l’exercice 2020-21, selon les données.

Sur le marché à terme du dollar, l’encours des achats nets à fin octobre 2021 s’élevait à 49,106 milliards de dollars, contre des achats nets de 49,606 milliards de dollars le mois précédent, selon les données.

