RBI discute des crypto-monnaies privées et des monnaies numériques de la banque centrale lors d’une réunion du conseil dirigée par Shaktikanta Das

Le conseil d’administration central de la Reserve Bank of India a discuté aujourd’hui de divers aspects liés à la monnaie numérique de la banque centrale et aux crypto-monnaies privées. Le conseil d’administration central de la Banque de réserve, dirigé par le gouverneur Shatikanta Das, s’est réuni aujourd’hui à Lucknow pour tenir la 592e réunion du conseil. « Le conseil d’administration a examiné la situation économique nationale et mondiale actuelle, l’évolution des défis et les mesures correctives », indique un communiqué de la banque centrale. « Le conseil d’administration a également discuté de divers aspects liés à la monnaie numérique de la banque centrale et aux crypto-monnaies privées », a-t-il ajouté, sans divulguer de détails. La réunion a été suivie par les sous-gouverneurs Mahesh Kumar Jain, Michael Debabrata Patra, entre autres, ainsi que Debasish Panda, secrétaire, Département des services financiers.

Le conseil d’administration de la banque centrale se réunit à un moment où le gouvernement devrait bientôt présenter un projet de loi réglementant les crypto-monnaies privées. Plus tôt le mois dernier, le gouverneur de la RBI Das avait exprimé sa préoccupation concernant les crypto-monnaies, affirmant qu’il y avait des « problèmes bien plus profonds » impliqués dans les monnaies virtuelles qui pourraient constituer une menace pour la stabilité économique et financière du pays. « Lorsque la RBI, après une délibération interne en bonne et due forme, déclare qu’il existe de sérieuses inquiétudes concernant la stabilité macroéconomique et financière, il y a des problèmes plus profonds, qui nécessitent des discussions beaucoup plus approfondies et des discussions beaucoup plus éclairées », avait alors déclaré le gouverneur de la RBI.

Le gouvernement devait présenter un projet de loi réglementant les crypto-monnaies au cours de la session d’hiver, mais qui pourrait maintenant être reporté. Le ministre des Finances avait déclaré que le projet de loi serait présenté à la Chambre après approbation du Cabinet.

