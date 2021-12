RBI dit aux titulaires de compte RBL Bank de ne pas paniquer, dit que la banque a assez d’argent

Le cours de l’action RBL Bank s’est effondré jusqu’à 23,5% à Rs 132,35 chacun après une série de changements de direction au cours du week-end

La Reserve Bank of India a déclaré lundi que les déposants et les parties prenantes de RBL Bank Ltd n’avaient pas besoin de réagir aux rapports spéculatifs sur la banque, ajoutant que la situation financière de la banque restait satisfaisante. « La Banque de réserve tient à déclarer que la banque est bien capitalisée et que la situation financière de la banque reste satisfaisante », a déclaré RBI dans le communiqué.

Lundi, le cours de l’action RBL Bank s’est effondré jusqu’à 23,5% à Rs 132,35 après une série de changements de direction au cours du week-end. Vishawvir Ahuja de RBL Bank a quitté ses fonctions de directeur général et PDG, et la banque a nommé Rajeev Ahuja au poste de directeur général par intérim et chef de la direction au cours du week-end. RBI a également nommé son directeur général en chef Yogesh K Dayal en tant qu’administrateur supplémentaire au conseil d’administration de la banque.

Selon les résultats semestriels de la banque, elle a maintenu un confortable ratio d’adéquation du capital (CAR) de 16,33 % et un ratio de couverture des provisions (PCR) de 76,6 %, a déclaré RBI. Le ratio de liquidité à court terme (LCR) de la banque est de 153% au 24 décembre 2021 contre une exigence réglementaire de 100%, a ajouté la banque centrale.

Dans la déclaration de lundi, RBI a également précisé que la nomination du directeur supplémentaire Yogesh K Dayal est entreprise en vertu de l’article 36AB de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire au fur et à mesure que le conseil d’administration a besoin d’un soutien plus étroit en matière de réglementation ou de surveillance.

Des sociétés de recherche et de courtage telles qu’Emkay Financial Services et ICICI Direct Research ont abaissé le cours cible de RBL Bank, tandis que Kotak Securities a suspendu sa notation. Emkay Financial Services a réduit le prix cible de RBL Bank à 165 Rs par action contre 215 Rs par action, et ICICI direct Research a réduit son objectif de prix à 130 Rs par action contre 181 Rs par action.

Emkay Financial Services a déclaré que plus d’explications étaient nécessaires de la part de la direction sur la sortie de Vishwavir Ahuja et l’intervention de la RBI. « La dislocation à court/moyen terme de l’activité/de la qualité des actifs est inévitable pour la banque. Ainsi, nous avons réduit nos estimations de bénéfices pour F22/FY23/FY24 de 176%/13%/12% », a déclaré la société de courtage dans son rapport.

ICICI Direct Research a déclaré que cette « évolution défavorable incrémentielle » peut faire chuter les valorisations de la banque à un niveau aussi bas que 0,55 fois le livre FY23E. « La répercussion de cette décision sur diverses parties prenantes (y compris les déposants, les employés, etc.) et le déraillement de la confiance et les perturbations qui en résulteraient seraient des éléments clés à surveiller à l’avenir », a ajouté la société de courtage.

Suite au changement de direction, RBL Bank a rappelé dimanche dans un communiqué que ses fondamentaux restaient intacts. «Ces développements ne sont pas dus à des préoccupations sur les avances, la qualité des actifs et le niveau des dépôts de la Banque. Nous voulons dissiper toutes les inquiétudes que vous pourriez avoir à cet égard », a déclaré la société.

