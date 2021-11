RBI dit qu’il a de grandes inquiétudes sur les crypto-monnaies

Das a déclaré que la RBI examinait de plus près les stratégies des banques. Le régulateur n’interférera pas dans les décisions commerciales des banques, mais en même temps, il surveillera de près leurs modèles économiques.

Le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das, a appelé mardi à une discussion plus approfondie sur la question des crypto-monnaies, compte tenu des réserves de la banque centrale sur le sujet. « Lorsque la banque centrale dit que nous avons de sérieuses inquiétudes du point de vue de la stabilité macroéconomique et financière, il y a des problèmes bien plus profonds en cause », a observé Das lors du conclave économique de la State Bank of India.

Le gouverneur a regretté qu’il n’y ait pas eu de « discussions sérieuses et bien informées » dans l’espace public sur ces questions. Le gouvernement central est en train de rédiger un projet de loi sur les crypto-monnaies, bien que la forme que cela prendra ne soit pas claire.

Das avait déclaré la semaine dernière que le nombre de comptes cryptographiques en Inde était exagéré, 70 à 80% des comptes étant de petites coupures de Rs 1 000, Rs 2 000 et même Rs 500. La RBI a également reçu des commentaires selon lesquels le crédit et d’autres incitations sont étant fournis pour ouvrir des comptes.

Das a déclaré que la RBI examinait de plus près les stratégies des banques. Le régulateur n’interférera pas dans les décisions commerciales des banques, mais en même temps, il surveillera de près leurs modèles économiques.

Les banques doivent s’assurer que leurs modèles commerciaux et leurs stratégies commerciales sont des choix conscients, à la suite d’une discussion stratégique solide au sein de leurs conseils d’administration, au lieu d’être guidés par une approche mécanique de « suivre le marché », a déclaré Das. « Certaines banques avaient suivi la stratégie commerciale à haut risque et à haut rendement, avec une priorité biaisée consistant à ne servir que les intérêts de leurs investisseurs », a-t-il déclaré, plaidant pour un rôle plus actif des conseils d’administration, en particulier pour contester les propositions de la direction.

La RBI rééquilibre progressivement la liquidité pour passer à une situation où les banques disposent de liquidités adéquates, plutôt qu’en excès, a déclaré le gouverneur. La banque centrale surveille également de près les modèles commerciaux des banques afin de se tenir au courant des risques et des vulnérabilités qui s’y développent, a déclaré Das. Le gouverneur a déclaré qu’indépendamment du fait que la liquidité soit excédentaire, la tarification du risque des prêts doit être effectuée avec diligence par les banques elles-mêmes.

« Le simple fait qu’il y ait un excès de liquidités excessive ne devrait pas conduire à une mauvaise évaluation des prêts, car cette liquidité excessive ne sera pas une caractéristique permanente », a déclaré Das. La supervision de la RBI s’effectue désormais presque en temps réel et n’est plus un exercice annuel, a déclaré Das. « Alors que les banques prennent leurs décisions commerciales, elles doivent également tenir compte de la quantité de liquidités disponibles et du type de structures de taux d’intérêt qu’elles proposent », a-t-il ajouté.