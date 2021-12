RBI empanells CSB Bank pour entreprendre des opérations bancaires des gouvernements centraux et étatiques

Le prêteur du secteur privé CSB Bank a déclaré mardi qu’il avait été constitué en tant que « banque d’agence » par la Reserve Bank of India (RBI) pour entreprendre les activités bancaires générales des gouvernements central et des États.

Le prêteur du secteur privé CSB Bank a déclaré mardi qu’il avait été constitué en tant que «banque d’agence» par la Reserve Bank of India (RBI) pour entreprendre les activités bancaires générales des gouvernements centraux et des États. Cette nomination permettra à la CSB Bank d’entreprendre des activités bancaires générales de les gouvernements central et étatique qui peuvent être confiés par la RBI, a indiqué la banque dans un communiqué.

« En tant que banque agence de la RBI, la CSB Bank est désormais autorisée à conclure un accord avec différents gouvernements des États et départements du gouvernement central pour des activités telles que le recouvrement des impôts, le paiement des retraites, le recouvrement des droits de timbre, etc. », a déclaré la banque.

Il permettra également à CSB Bank de gérer un large éventail de transactions liées aux affaires du gouvernement, telles que l’impôt retenu à la source (TDS), la taxe sur les produits et services (TPS), le droit de timbre, l’enregistrement, la taxe foncière, la taxe sur la valeur ajoutée et les frais professionnels. d’impôt, a-t-il ajouté.

Narendra Dixit, responsable (banque de détail) chez CSB Bank, a déclaré : « C’est une bonne opportunité pour nous d’offrir nos services à différents ministères. Avec notre vaste réseau de 562 succursales à travers le pays, cette nomination facilitera les routes entre les services de paiement liés au gouvernement et nos clients. » Cette facilité fournira aux clients de la banque un moyen efficace d’effectuer des paiements au gouvernement à partir de leur compte existant auprès de la CSB Bank, a ajouté Dixit.

La banque du secteur privé basée dans le sud a déclaré qu’elle avait étendu ses activités en ajoutant de nouvelles gammes de produits et en augmentant le canal de distribution par le biais de canaux physiques et numériques. Plus de 85% des transactions de la banque sont effectuées via le mode numérique, a déclaré CSB Bank. .

