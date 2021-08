RBI établit un cadre pour l’externalisation des processus par les opérateurs de systèmes de paiement

La responsabilité de traiter les réclamations de ses clients incombe au PSO, y compris en ce qui concerne les services fournis par l’agence sous-traitée.

La Reserve Bank of India (RBI) a défini mardi un cadre pour l’externalisation des processus par les opérateurs de systèmes de paiement (OSP), excluant des fonctions telles que la gestion des risques, l’audit interne et la conformité du champ de l’externalisation. Le cadre exige également la formulation d’un code de conduite pour les agents de vente directe (DSA) travaillant avec les OSP.

La banque centrale a déclaré que l’externalisation de toute activité par une OSP ne réduirait pas ses obligations, ainsi que celles de son conseil d’administration et de sa direction générale, qui sont en dernier ressort responsables de l’activité externalisée. « Ce cadre est applicable aux OSP non bancaires dans la mesure où il concerne leurs activités liées au paiement et/ou au règlement.

Il cherche à mettre en place des normes minimales pour gérer les risques liés à l’externalisation des activités liées au paiement et/ou au règlement (y compris d’autres activités accessoires telles que l’intégration des clients, les services informatiques) », a déclaré la RBI dans une notification publiée sur son site Internet.

Les accords d’externalisation n’affecteront pas les droits d’un client d’un système de paiement vis-à-vis du PSO, ainsi que ceux d’un participant au système de paiement vis-à-vis du PSO, a déclaré la banque centrale. La responsabilité de traiter les réclamations de ses clients incombe au PSO, y compris en ce qui concerne les services fournis par l’agence sous-traitée.

La circulaire exigeait qu’une OSP qui a externalisé sa fonction de règlement des plaintes des clients doit également fournir à ses clients la possibilité d’accéder directement à ses responsables nodaux pour soulever ou escalader les plaintes. Un tel accès devrait être activé via des numéros de téléphone, des identifiants de messagerie et des adresses postales adéquats, dont les détails seront affichés bien en vue sur le site Web, les applications mobiles et les publicités de l’OSP, a déclaré la RBI.

Pour externaliser l’une quelconque de ses activités liées au paiement et au règlement, les OSP devront avoir une politique d’externalisation complète approuvée par le conseil d’administration, qui intègre des critères de sélection des activités et des prestataires de services externalisés, des paramètres pour évaluer la criticité de l’externalisation, la délégation d’autorité en fonction sur les risques et la criticité, et des systèmes de suivi et d’examen du fonctionnement de ces activités.

« Les OSP doivent s’assurer que les DSA/DMA (agents de marketing direct) sont correctement formés pour assumer leurs responsabilités avec soin et sensibilité, en particulier pour des aspects tels que la sollicitation des clients, les heures d’appel, la confidentialité des informations sur les clients, la transmission des termes et conditions corrects des produits proposés », a déclaré la RBI. Les OSP doivent également mettre en place un code de conduite approuvé par le conseil d’administration pour les DSA/DMA et obtenir leur engagement à le respecter.

