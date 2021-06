RBI étend son système d’audit interne basé sur les risques aux sociétés de financement du logement

Pour assurer une transition en douceur du système existant d’audit interne vers la RBIA, les entreprises devront constituer un comité de cadres supérieurs chargé de formuler un plan d’action approprié, a déclaré RBI.

La Reserve Bank of India (RBI) a étendu vendredi le système d’audit interne basé sur les risques (RBIA) pour les sociétés de financement du logement (HFC) afin d’améliorer la qualité et l’efficacité de leur système d’audit interne. Les dispositions s’appliqueront à tous les HFC acceptant des dépôts et les HFC n’acceptant pas de dépôts avec une taille d’actif de Rs 5 000 crore et plus. Il a été demandé à ces HFC de mettre en place un cadre RBIA d’ici le 30 juin 2022.

En février de cette année, la RBI avait publié une circulaire rendant obligatoire le cadre de la RBIA pour certaines sociétés financières non bancaires (NBFC) et banques coopératives urbaines d’ici le 31 mars 2022. Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, avait précédemment appelé les entités du secteur financier à donner la plus haute priorité à la qualité de la gouvernance, de la gestion des risques et des contrôles internes, car ils constituent la première ligne de défense en matière de stabilité du secteur financier.

Dinesh Anand, associé directeur national, risque et capital-investissement, Grant Thornton Bharat, a déclaré : « Étant donné l’accent réglementaire mis sur l’harmonisation des réglementations entre les banques et les NBFC (sociétés financières non bancaires) et l’accent accru mis sur la gouvernance au sein des services financiers, un risque L’audit interne basé sur l’analyse est un pas dans la bonne direction. Cela contribuera également à renforcer la confiance des investisseurs, en particulier compte tenu de l’intérêt accru des acteurs du capital-investissement pour cet espace, a-t-il ajouté.

De même, Sonam Chandwani, associé directeur chez KS Legal & Associates, a déclaré que les NBFC, les UCB et les HFC sont confrontés à des problèmes similaires dans le climat économique actuel.

La RBIA sera liée au cadre global de gestion des risques de l’organisation. Cela fournira une assurance au conseil d’administration et à la haute direction sur la qualité et l’efficacité des systèmes et processus de contrôle interne, de gestion des risques et de gouvernance de l’organisation.

Pour assurer une transition en douceur du système existant d’audit interne vers la RBIA, les entreprises devront constituer un comité de cadres supérieurs chargé de formuler un plan d’action approprié, a déclaré RBI. Le comité peut traiter des questions de transition et de gestion du changement et devrait rendre compte périodiquement des progrès au conseil d’administration et à la haute direction. Selon les lignes directrices, les conseils d’administration des entreprises sont principalement chargés de superviser leurs fonctions d’audit interne.

