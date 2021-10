RBI fait bien de rester accommodant

Pertinemment, comme l’a observé le gouverneur Shaktikanta Das, les secteurs à forte intensité de contact, qui représentent une part substantielle de 40% de l’économie, sont en retard d’un mile par rapport à la reprise dans d’autres.

La position accommodante persistante de la RBI et sa stratégie visant à commencer à drainer les liquidités du système de manière calibrée sont justifiées. Il est vrai que l’excédent potentiel de liquidités est actuellement d’environ Rs 12-13 lakh crore et les pressions inflationnistes peuvent s’accumuler. Mais, la reprise économique est inégale et l’écart de production toujours élevé ; la banque centrale a raison de vouloir attendre que la croissance s’enracine avant d’engager davantage de mesures de normalisation comme une remontée du taux de reverse repo. Pertinemment, comme l’a observé le gouverneur Shaktikanta Das, les secteurs à forte intensité de contact, qui représentent une part substantielle de 40% de l’économie, sont en retard d’un mile par rapport à la reprise dans d’autres.

Pour faire face aux risques liés à l’excès de liquidité, la RBI arrêtera les achats de gilts dans le cadre du G-SAP ou du QE de l’Inde, mais continuera avec les OMO et Operation Twists pour garantir que la liquidité est adéquate. Elle continuera à s’imprégner de liquidité via les enchères de VRRR (variable reverse repo rate) en plus gros montants. Il prévoit également

organiser des enchères VRRR de 28 jours en plus du VRRR de 14 jours pour absorber des liquidités pendant des périodes plus longues. L’excédent du jour au lendemain, actuellement à Rs 4-4,5 crore lakh, devrait tomber à Rs 2-3 lakh crore d’ici décembre, un niveau suffisamment bon pour soutenir la croissance.

Bien qu’il puisse sembler que la RBI veuille empêcher les taux d’augmenter, le fait est que le rendement de référence est passé à 6,316% vendredi, après que le seuil de l’enchère à taux repo variable ait atteint un sommet de 3,99%. La banque centrale, semble-t-il, n’est pas opposée à des taux plus élevés ; ainsi, nous avons pu voir le rendement augmenter. Cependant, il est peu probable qu’il soit autorisé à s’élever au-delà d’un certain niveau de confort ; si c’est le cas, on peut s’attendre à ce que RBI intervienne avec plus d’OMO et d’OT. Un taux plus élevé à plus long terme entraînera sans aucun doute une hausse des rendements des obligations d’entreprises, mais cela pourrait entraîner le retrait d’une partie de l’argent des actifs plus risqués. Quant à la hausse des taux sur la partie la plus courte de la courbe, il est logique d’attendre que la croissance du crédit reprenne ; la croissance des prêts languit à quelque 6 % depuis longtemps maintenant.

Alors que l’inflation des prix de détail devrait rester bien en deçà de 6% au cours des prochains mois, grâce à une base utile et à une modération des prix des denrées alimentaires, les pressions inflationnistes pourraient s’accumuler. Malgré la forte hausse des prix du pétrole brut et le fait que l’inflation sous-jacente est restée stable à 5% et plus depuis 18 mois maintenant, la banque centrale a élagué ses prévisions d’inflation de 5,7% à 5,3% pour l’EX22. Il est possible que la répercussion des coûts plus élevés des intrants par les entreprises, ainsi qu’une meilleure demande, pourraient également alimenter les pressions inflationnistes. Cependant, il est juste de prioriser la croissance pour le moment.

On s’attendait à des commentaires du gouverneur sur la façon dont les flux de capitaux devraient se comporter plus tard dans l’année une fois que la Fed américaine aura arrêté les achats d’obligations. Certes, compte tenu des exportations robustes, des flux d’IDE importants et des réserves de change de 640 milliards de dollars, le secteur extérieur ne subit aucune sorte de pression. Mais il aurait été utile de connaître l’évaluation de la RBI pour savoir s’il y aura d’importantes sorties de capitaux des marchés émergents. Il est possible que RBI ne veuille créer aucune sorte de panique au milieu du chaos mondial des pénuries d’énergie et de la flambée des prix du pétrole brut. On peut être assuré que la banque centrale est prête à faire face à toutes les exigences.

