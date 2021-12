RBI fait bien de se concentrer sur la croissance ; il faudra peut-être attendre février pour agir sur les taux

L’économie informelle reste très fragile, et pour toutes les bonnes productions agricoles, les termes de l’échange pourraient être défavorables.

La Reserve Bank of India a bien fait de maintenir le statu quo sur les taux directeurs ainsi que sa position accommodante. Il peut sembler qu’il y ait une dissonance entre l’approche globale – où la Fed parle d’une réduction plus rapide et d’autres d’une normalisation plus rapide – et le commentaire conciliant de la banque centrale indienne sans aucune indication sur le moment où les taux pourraient être relevés. Cependant, la reprise inégale et naissante a besoin de tout le soutien qu’elle peut obtenir.

La croissance globale de 8,4% en glissement annuel du PIB au T2FY22 masque la faiblesse de la consommation privée, qui était inférieure à ce qu’elle était au T2FY20, et un secteur clé comme la construction n’a progressé que de 7,5% en glissement annuel, sur fond d’une contraction de 7,2% au T2FY21.

L’économie informelle reste très fragile, et pour toutes les bonnes productions agricoles, les termes de l’échange pourraient être défavorables. L’écart de production relativement important reste préoccupant et, comme l’a indiqué RBI, pourrait ne pas être comblé avant plusieurs années. La faiblesse de l’économie se reflète dans le ralentissement des marchés du travail.

En effet, avec la variante Omicron du virus Covid-19 provoquant plus d’incertitude, cela ne contribuerait pas pour l’instant à passer la position monétaire à neutre et risquer de ralentir l’économie. La croissance des prêts reste modeste à environ 7 % ; laisser les taux plus bas un peu plus longtemps peut simplement stimuler la demande de crédit et, par conséquent, la croissance. L’accent est donc mis sur une reprise inclusive.

Il peut sembler que la RBI minimise l’inflation et que le traitement soit de nature transitoire, ayant laissé les prévisions pour l’exercice 22 inchangées à 5,3% lorsque les pressions inflationnistes abondent. Cependant, le gouverneur Shaktikanta Das ne semble pas oublier que l’inflation sous-jacente est collante. La banque centrale semble se réjouir de la baisse des prix du pétrole brut, de la baisse des taxes locales sur les carburants automobiles ainsi que de la baisse attendue des prix des légumes. Ces facteurs, selon elle, contribueraient à freiner l’inflation pendant un certain temps. Certes, les prix du pétrole et des métaux sont plus élevés qu’ils ne l’étaient il y a un an, même s’ils ont baissé.

Encore une fois, malgré un certain soulagement, les perturbations du côté de l’offre persistent. En outre, les fabricants pourraient commencer à répercuter les coûts élevés des intrants sur les consommateurs à mesure que la demande augmente, ce qui accroît la pression sur les prix. Les prévisions d’inflation de la banque centrale pourraient être inférieures au consensus, qui s’établit en moyenne à 5,6% au cours de l’EX22, avec des risques à la hausse à mesure que l’effet de base s’estompe. Cependant, il est peu probable que l’inflation dépasse les 6% – l’extrémité supérieure de la bande – de sitôt et pourrait ralentir en 2022 ; La RBI a prévu une détente à 5% au premier trimestre et au deuxième trimestre de l’exercice 23 et, par conséquent, dispose à ce stade d’une marge de manœuvre suffisante pour soutenir la croissance.

Ce n’est pas comme si la RBI avait délaissé les liquidités excédentaires ; il a annoncé qu’il continuerait à éponger des liquidités pour absorber une partie de l’excédent d’environ Rs 8 lakh crore. Le gouverneur Das a déclaré mercredi que la RBI cherchait à obtenir un contrôle raisonnable sur l’excédent de liquidités et poursuivrait la politique de gestion des taux basée sur les enchères. L’idée est de s’éloigner du taux repo inversé, actuellement le taux effectif, et vers le taux repo en rééquilibrant la liquidité du jour au lendemain vers le taux inversé variable (VRRR). Des quantités plus importantes seront absorbées via le VRRR. Déjà, les taux à court terme ont augmenté et pourraient le faire davantage.

À ce stade, il semble que la RBI attendra jusqu’en février pour changer de position et agir sur les taux ; d’ici là, il aurait une meilleure idée de la reprise, de l’inflation sous-jacente et des actions de la Fed. Il y a une chance que les actions sur les taux soient regroupées, mais si la signalisation de la RBI est bonne, cela minimiserait toute perturbation sur les marchés monétaires.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.