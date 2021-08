RBI fait un effort supplémentaire pour la croissance

Compte tenu d’une reprise mondiale plus forte, d’une hausse des prix des matières premières, d’une inflation alimentaire persistante et d’une hausse des prix des carburants nationaux, l’inflation pourrait rester trop élevée pour le confort de la RBI.

Par Siddhartha Sanyal

Le statu quo sur les taux directeurs avec un vote unanime et une politique politique « accommodante » continue était conforme aux attentes. Bien que le vote divisé sur l’orientation de la politique monétaire ait été une modeste surprise, la RBI reste clairement déterminée à continuer de soutenir la croissance, étant donné la nature naissante et inégale de la reprise. Le MPC semble prêt à maintenir les taux directeurs inchangés dans un proche avenir. On s’attend à ce qu’ils maintiennent le statu quo sur le taux des prises en pension au moins pendant les mois restants de 2021-2022, sinon plus.

Alors que la RBI a réaffirmé ses prévisions de croissance du PIB pour l’exercice 22 de 9,5%, la trajectoire trimestrielle des projections de croissance reste intéressante. La banque centrale a révisé à la hausse ses prévisions de croissance du PIB pour le premier trimestre de l’exercice 22 de près de 300 points de base (pb), tandis que les prévisions pour chacun des trois trimestres suivants ont été révisées à la baisse de 50 à 90 pb par rapport aux niveaux projetés précédemment. Ainsi, les décideurs sont plus confiants dans l’impression de croissance du premier trimestre, sur la base de données à haute fréquence et des effets statistiques d’une base nettement favorable. Cependant, ils sont prudents quant aux anticipations de croissance au cours des prochains trimestres.

Il est important de noter que RBI prévoit une faible croissance du PIB de 6% au cours de la seconde moitié de l’exercice en cours, malgré une faible croissance de 1,1% au cours de la seconde moitié de l’exercice 21. Ceci, une fois de plus, souligne les effets statistiques importants (d’environ 16% de contraction du PIB au S1 FY21) derrière une impression de croissance probablement élevée au cours de la première moitié de FY22.

En effet, la dure deuxième vague de Covid a des implications sur la confiance des entreprises et des consommateurs à moyen terme. Les propres enquêtes de RBI suggèrent que la confiance des consommateurs urbains a atteint un creux pluriannuel lors de la première vague de Covid-19 il y a environ un an et s’est à peine améliorée depuis lors. Le sentiment des ménages a subi un coup plus fort dans les zones rurales au cours de la deuxième vague. Ainsi, une fois que la perturbation liée à l’effet de base s’estompera, on ne peut s’attendre qu’à une reprise modeste de la demande de consommation privée réelle, qui constitue généralement les deux tiers du PIB de l’Inde. Dans l’ensemble, nous voyons des risques à la baisse importants pour les prévisions de croissance du PIB de la RBI.

Compte tenu d’une reprise mondiale plus forte, d’une hausse des prix des matières premières, d’une inflation alimentaire persistante et d’une hausse des prix des carburants nationaux, l’inflation pourrait rester trop élevée pour le confort de la RBI. L’IPC s’est établi en moyenne à 5,7 % au premier trimestre et est projeté à 5,9 % au deuxième trimestre. Bien que les prévisions de l’IPC de RBI soient supérieures aux attentes de la rue, leur évaluation des risques équilibrés pour cette prévision de 5,7% pour l’exercice 22 n’exclut pas une nouvelle hausse.

Néanmoins, malgré les menaces significatives d’impressions d’inflation de l’IPC franchissant la « bande de tolérance supérieure » ​​de la banque centrale dans les mois à venir, il est tout des facteurs du côté de l’offre qui ont attisé l’inflation ces derniers temps. Cela reste cohérent avec l’agilité dont la banque centrale a fait preuve en utilisant à la fois des outils de politique monétaire conventionnels et non conventionnels depuis le déclenchement de la pandémie en mars 2020.

Ces derniers temps, plusieurs initiatives politiques non conventionnelles ont tenté d’augmenter le flux de liquidités vers les petites entreprises et les MPME. Dans ce contexte, l’extension de la fenêtre « On-Tap TLTRO », l’assouplissement du financement de MSF pour trois mois supplémentaires et la prolongation de six mois du délai pour atteindre les paramètres financiers dans le cadre de résolution du stress lié à Covid sont des mesures bienvenues dans le contexte de la relance des petites entreprises et des entités en difficulté.

Assurer la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers a été l’une des priorités de RBI tout au long de la pandémie. Parallèlement aux OMO et à l’opération Twist, l’intensification du G-SAP et l’inclusion des SDL dans celui-ci ont contribué à amortir les rendements obligataires dans un contexte de risques d’emprunts plus importants et d’incertitude généralement accrue. Bien que le montant supplémentaire des enchères à taux variable inversée puisse déclencher une réaction instinctive, on s’attend à ce que la BI reste prudente et non perturbatrice. Dans l’ensemble, alors que le contexte macroéconomique s’est encore compliqué ces derniers mois, la détermination de la politique contracyclique de la RBI semble solide. Alors que la reprise reste encore timide et inégale, il est important que les décideurs continuent de soutenir la croissance et de continuer à se concentrer sur les initiatives politiques visant à améliorer les flux de crédit, notamment en direction des MPME, des petites entreprises et des secteurs en difficulté, en s’appuyant probablement davantage sur des outils non conventionnels.

L’auteur est économiste en chef et responsable de la recherche, Bandhan Bank

Les vues sont personnelles

