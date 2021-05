RBI fournit des liquidités de Rs 50000 crore pour étendre les prêts Covid-19 aux soins de santé

SS Mallikarjuna Rao, MD et PDG de la Punjab National Bank, a déclaré que la liquidité à la pression de Rs 50000 crore pour le secteur des soins de santé lié à Covid ainsi que les incitations pour les banques telles que la classification du secteur prioritaire et un intérêt plus élevé sur la fenêtre de liquidité excédentaire faciliteront l’accès à l’urgence services de santé.

Par Ankur Mishra

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a annoncé mercredi une liquidité immédiate de Rs 50 000 crore pour les banques pour leur permettre d’accorder des prêts Covid aux établissements de santé. Cette fenêtre de liquidité disponible au repo restera ouverte jusqu’au 31 mars 2022. Dans le cadre de ce programme, les banques peuvent fournir un nouveau soutien de prêt aux fabricants de vaccins, aux hôpitaux et également aux patients pour traitement, entre autres.

Les banques sont également incitées à fournir rapidement des crédits dans le cadre du programme grâce à l’extension de la classification des secteurs prioritaires jusqu’au 31 mars 2022, a déclaré le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das. Les prêts continueront d’être classés dans le secteur prioritaire jusqu’au remboursement ou à l’échéance, selon la première éventualité.

Lors d’une interaction avec CNBC TV 18, le président de la State Bank of India (SBI), Dinesh Kumar Khara, a déclaré que les mesures aideraient à créer des infrastructures de santé et encourageraient les banques à créer des livres Covid. Les banques devraient créer un portefeuille de prêts Covid dans le cadre de ce programme. Ces banques seront éligibles pour garer leur excédent de liquidité jusqu’à la taille du portefeuille de prêts Covid sous la fenêtre de prise en pension inversée à un taux supérieur de 40 points de base au taux de prise en pension inversée.

Khara a ajouté que deux fabricants de vaccins avaient sollicité des prêts auprès du SBI et qu’ils pouvaient obtenir des prêts dans le cadre de la nouvelle installation.

Les banquiers estiment également que le programme de la RBI facilitera l’accès aux services de santé d’urgence. Le président de la CII, Uday Kotak, a déclaré: «Le gouverneur de la RBI a mené la bataille du secteur financier contre Covid 2.0 en mettant clairement l’accent sur la protection des vies et des moyens de subsistance.»

SS Mallikarjuna Rao, MD et PDG de la Punjab National Bank, a déclaré que la liquidité à la pression de Rs 50000 crore pour le secteur des soins de santé lié à Covid ainsi que les incitations pour les banques telles que la classification du secteur prioritaire et un intérêt plus élevé sur la fenêtre de liquidité excédentaire faciliteront l’accès à l’urgence services de santé.

Dans le cadre de ce programme, les banques peuvent fournir un nouveau soutien de prêt à un large éventail d’entités, y compris les fabricants de vaccins; importateurs / fournisseurs de vaccins et de dispositifs médicaux prioritaires; hôpitaux / dispensaires; laboratoires de pathologie; fabrique et fournisseurs d’oxygène et de ventilateurs; importateurs de vaccins et de médicaments liés au COVID; entreprises de logistique et également des patients à traiter.

Faisant écho aux opinions des banquiers, Rashmi Saluja, président exécutif de Religare Enterprises, a déclaré: «La banque centrale a fait preuve de beaucoup de prévoyance en annonçant un flux de liquidités sans entrave vers le secteur de la santé afin de stimuler la production de vaccins, de médicaments liés à Covid et de ramper. des réserves d’oxygène. » Cette fenêtre de prêt spéciale de Rs 50 000 crore a été classée dans la catégorie des prêts au secteur prioritaire et garantira un flux régulier de prêts au secteur de la santé, a-t-elle ajouté.

