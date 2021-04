RBI G-SAP un accident pour les ours obligataires; Comment l’outil Rs 1 lakh cr de RBI aide à prévenir l’affaissement des rendements: expliqué

Lakshmi Iyer, CIO-Dette, Kotak Mutual Fund

La première réunion du Comité de politique monétaire (MPC) du nouvel exercice a été conforme aux attentes sur tous les paramètres clés. Les membres du MPC ont voté à l’unanimité pour maintenir les taux en attente, en ligne avec le marché et nos attentes. Il a également réitéré sa position accommodante et est passé d’une orientation basée sur le temps à une orientation davantage basée sur l’État – c’est une initiative bienvenue. Le Comité a noté qu’il «poursuivra sa politique accommodante aussi longtemps que nécessaire pour soutenir la croissance sur une base durable et continuera d’atténuer l’impact du COVID-19 sur l’économie, tout en veillant à ce que l’inflation reste dans les limites de l’objectif à l’avenir».

Ce qui a vraiment volé la vedette, c’est l’annonce de G-SAP (programme d’acquisition G-Sec sur le marché secondaire). Dans le cadre de ce programme, la Banque de réserve de l’Inde (RBI) s’engagera dès le départ à un montant spécifique d’achat de titres d’État, dans le but de fournir plus de certitude aux marchés obligataires. Pour le trimestre en cours Q1 FY 2022, il a annoncé G-SAP de Rs 1 lakh crore. Il s’agit d’une évolution importante étant donné que les marchés étaient confrontés à une anxiété accrue quant à la taille de l’offre d’obligations d’État.

La RBI a également précisé que le G-SAP fonctionnera parallèlement à d’autres instruments de la RBI, à savoir les enchères à long terme repo / reverse repo, les opérations de change, la torsion d’opération et d’autres OMO (opérations d’open market). La RBI a également annoncé sa décision de mener des adjudications de VRRR (enchères de prise en pension à taux variable) de plus longue durée (14 jours auparavant), dans le cadre d’une opération de gestion de la liquidité. Alors que G-SAP aide à mettre un couvercle sur les rendements obligataires à long terme, nous pourrions voir une légère hausse des rendements à court terme vers le long ténor VRRR (détails attendus). Ainsi, nous pourrions voir un aplatissement de la courbe des taux par rapport aux niveaux actuels.

Les inhibitions du marché à l’égard du gigantesque programme d’emprunt du gouvernement pour l’instant seront dissipées. Les mesures d’aujourd’hui n’excluent pas la volatilité des marchés obligataires, par conséquent se concentrer sur la construction d’un portefeuille de haute qualité réparti en fonction de son horizon pourrait bien être une voie à suivre pour les investisseurs obligataires. Le remplacement des fonds de courte / longue durée par des fonds au jour le jour / liquides pourrait simplement être synonyme de tranquillité d’esprit sous la forme d’une volatilité réduite, mais ne conduira pas nécessairement à un meilleur résultat d’investissement.

La pente actuelle de la courbe des taux (qui a pris en compte plusieurs points négatifs) ne justifie peut-être pas une telle évolution. Tout changement d’orientation de la politique serait graduel, chaque fois qu’il est effectué et nous nous attendons à ce que la RBI fournisse des signaux adéquats au marché à ce sujet et garantisse une évolution ordonnée de la courbe des taux. La surveillance des signaux mondiaux est tout aussi importante, car nous avons vu la hausse des prix des matières premières alimenter la peur de l’inflation. Le pétrole brut est un produit de base clé qui peut orienter les fortunes de l’inflation de l’Inde de manière assez significative dans tous les cas.

Lakshmi Iyer est CIO-Debt & Head-Products chez Kotak Mahindra Asset Management Company. Ce sont les propres opinions de l’auteur.

