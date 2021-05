RBI gifle une amende de 10 crores de Rs sur la banque HDFC

Le régulateur a imposé une pénalité après avoir examiné la réponse de la banque à l’avis de présentation, les observations orales faites lors de l’audience personnelle et l’examen des clarifications / documents supplémentaires fournis par le prêteur.

Vendredi, la Banque de réserve de l’Inde a imposé une pénalité de 10 crore Rs à la banque HDFC en raison de lacunes dans la conformité réglementaire. L’affaire concerne la commercialisation et la vente de produits non financiers de tiers ainsi que le prêt automobile à des clients bancaires. Le régulateur a déclaré que la sanction était basée sur des défauts de conformité réglementaire et n’avait pas pour but de se prononcer sur la validité d’une transaction ou d’un accord conclu par la banque avec ses clients.

«RBI a imposé, par une ordonnance datée du 27 mai 2021, une sanction pécuniaire de Rs 10 crore à HDFC Bank Limited (la banque) pour violation des dispositions de l’article 6 (2) et de l’article 8 de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire ( la Loi) », a déclaré RBI.

Il a déclaré qu’un avis avait été émis à la banque pour l’informer de justifier les raisons pour lesquelles une pénalité ne devrait pas être imposée pour contravention aux dispositions de la loi / des instructions. «Un examen des documents en matière de commercialisation et de vente de produits non financiers tiers aux clients de la banque, suite à une plainte de dénonciateur auprès de RBI concernant des irrégularités dans le portefeuille de prêts automobiles de la banque, a révélé une violation des dispositions précitées. de la loi et des directives réglementaires », a déclaré RBI.

Le régulateur a imposé une pénalité après avoir examiné la réponse de la banque à l’avis de justification, les observations orales faites lors de l’audition personnelle et l’examen des clarifications/documents supplémentaires fournis par le prêteur.

Les irrégularités dans le portefeuille de prêts automobiles concernent les frais que les dirigeants de la banque ont forcés les emprunteurs à acheter des appareils GPS fournis avec les prêts automobiles.

