RBI Guv Shaktikanta Das détient le taux de prise en pension, étend le TLTRO à la réception, plus de VRRR ; vérifiez ce que disent les experts

Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a annoncé qu’il maintiendrait l’orientation politique « accommodante » aussi longtemps que nécessaire pour soutenir la croissance.

Le Comité de politique monétaire (MPC) de la Reserve Bank of India a maintenu le taux des prises en pension et le taux des prises en pension pour la septième fois consécutive en août 2021. La décision de politique monétaire de statu quo sur les taux d’intérêt a été unanime des six membres du MPC. Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a annoncé qu’il maintiendrait l’orientation politique « accommodante » aussi longtemps que nécessaire pour soutenir la croissance. Le vote sur la poursuite de la politique accommodante était de 5:1. Das a également ajouté que l’inflation de l’IPC avait surpris à la hausse en mai. Les perspectives de demande globale s’améliorent, mais les conditions sous-jacentes restent faibles. Il reste encore beaucoup à faire pour rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande dans un certain nombre de secteurs. La projection du PIB réel a été maintenue à 9,5 pour cent pour l’exercice 22, tandis que l’estimation de l’inflation de l’IPC pour l’exercice 22 a été révisée à 5,7 pour cent contre 5,1 pour cent. La banque centrale procédera également à deux enchères G-SAP de Rs 25 000 crore chacune. RBI procédera également à quatre autres VRRR de quantum supérieur en août-septembre. Le quantum VRRR sera augmenté à Rs 4 lakh crore.

Perspectives de croissance maintenues, mais l’inflation devrait rester élevée plus longtemps

L’Inde de Barclay : Reconnaissant les risques à la hausse pour l’inflation, la RBI a sensiblement relevé ses projections d’inflation de l’IPC et s’attend désormais à ce que l’inflation des prix de détail atteigne une moyenne de 5,7% en glissement annuel au cours des exercices 21-22 contre son estimation précédente de 5,2% en glissement annuel. Le communiqué a cité les prix internationaux élevés des matières premières et les perturbations persistantes de l’approvisionnement comme les principaux risques à la hausse pour l’inflation, mais a minimisé les difficultés logistiques en tant que risque pour la trajectoire de l’inflation. La RBI s’attend à ce que l’inflation de l’IPC reste stable, ralentissant à 5,3% d’ici la fin de 2021 et restant supérieure à 5% sur l’horizon de prévision. À notre avis, cela suggère qu’une fois la reprise de la croissance durablement amorcée, l’hésitation de la banque à normaliser les conditions monétaires pourrait s’estomper.

Évaluations CARE : La politique monétaire reste centrée sur la croissance, malgré les risques à la hausse sous-jacents pesant sur l’inflation. Les divergences de vues sur l’inflation pourraient se renforcer au sein des membres du MPC dans les politiques à venir, ce qui pourrait avoir des implications sur la durabilité de la politique accommodante. Cela dit, la politique accommodante devrait prévaloir au moins au cours de cette année civile. Ainsi, nous ne prévoyons pas de changement des taux directeurs en 2021.

Shanti Ekambaram, présidente de groupe – Services bancaires aux particuliers, Kotak Mahindra Bank : Conformément aux attentes, le MPC a maintenu un statu quo sur les taux et sa position accommodante. L’accent continue d’être mis sur la croissance qu’ils considèrent comme une « reprise naissante et hésitante ». Bien que l’inflation soit au-dessus de la zone de confort avec une révision à la hausse des estimations, le MPC la considère comme transitoire. À l’avenir, nous pouvons nous attendre à ce que des conditions de liquidité et des taux faciles continuent de soutenir la croissance économique, même si la banque centrale surveille les indicateurs clés sur Covid, la croissance et l’inflation pour les orientations et les actions futures.

Mesures supplémentaires : On Tap TLTRO, LIBOR, relaxation MSF

Anjana Potti, associée, J Sagar Associates : Conformément à l’orientation accommodante, la RBI a prolongé le TLTRO et la facilité de garantie marginale jusqu’au 30 septembre 2021 et au 31 décembre 2021 respectivement, continuant d’alléger les pressions de liquidité sur les NBFC et les banques et facilitant l’accès aux fonds par le marché. Compte tenu de l’impact que la transition du LIBOR aura sur le marché financier, la RBI a décidé de modifier les directives relatives au crédit à l’exportation en devises étrangères et à la restructuration des contrats dérivés pour permettre l’adoption d’un taux de référence alternatif largement accepté dans la devise concernée. . En conséquence de ces modifications imminentes, la transition vers un taux de référence alternatif ne sera pas traitée comme une « restructuration » en vertu des « Normes prudentielles pour les expositions hors bilan des banques – Restructuration des contrats dérivés ».

Amar Ambani, président principal et responsable de la recherche – Actions institutionnelles, YES Securities : L’intention de la RBI est de maintenir des conditions de liquidité favorables, en général favorables à l’activité bancaire et permettant également d’éviter des pertes sur le portefeuille d’investissement dues à une hausse indue des taux d’intérêt. Les banques seront autorisées à accorder des crédits à l’exportation sur la base de tout autre taux de référence alternatif largement accepté. Le passage du taux LIBOR au taux de référence alternatif ne sera pas traité comme une restructuration. Ces étapes assurent une transition en douceur pour les banques hors du régime LIBOR. Cadre de résolution / Restructuration 1.0 – Compte tenu de l’impact négatif de la deuxième vague de Covid, la date cible pour atteindre les seuils sectoriels pour les 4 paramètres opérationnels spécifiés est prolongée jusqu’au 1er octobre 2022 soit de 6 mois. Il donne un peu plus d’espace aux banques pour mener à bien leur restructuration et réduit, ceteris paribus, les chances que les comptes de gros restructurés ne tombent dans la catégorie NPA.

Les liquidités restent ouvertes, mais le VRRR doit être augmenté

Barclay : La RBI a annoncé la poursuite de son programme d’achat d’obligations GSAP et a assuré aux marchés un soutien continu en matière de liquidités. Cependant, afin de mieux gérer la liquidité dans le système financier, la banque centrale a annoncé qu’elle allait intensifier ses enchères à taux variable de prise en pension. Le gouverneur estime que le marché ne considère pas cette étape comme un renversement de la politique accommodante, mais comme une mesure nécessaire pour garantir une meilleure gestion de la liquidité, ajoutant que les banques ont la possibilité de garer leurs liquidités excédentaires auprès de la RBI pour une durée légèrement plus longue si nécessaire. .

Churchil Bhatt, vice-président exécutif des investissements de la dette, Kotak Mahindra Life Insurance Company : Une augmentation progressive du montant des opérations de prise en pension à taux variable à 4 000 milliards d’INR est l’une de ces mesures qui, à notre avis, marque le début d’un retrait prudent des logements exceptionnels post-Covid. Cependant, avec l’accent mis sur l’évolution ordonnée de la courbe des taux et le soutien continu via le GSAP, les OMO et l’OT, les marchés devraient adopter ces mesures dans la foulée. À l’avenir, nous continuons de nous attendre à de nouveaux petits pas vers la normalisation des taux et de la liquidité alors que l’économie continue de s’améliorer.

Suvodeep Rakshit, vice-président et économiste principal chez Kotak Institutional Equities : Dans l’ensemble, la politique est comme prévu sur les taux et la position. Alors que nous attendions les mesures de normalisation liées à la liquidité à partir de septembre/octobre, la préalimentation du VRRR par la RBI s’accompagne d’une approche échelonnée. Compte tenu de la demande raisonnable pour le VRRR existant à 14 jours, le montant supplémentaire gradué ne devrait pas encore modifier les taux au jour le jour. Nous y voyons cependant le premier signal vers un calibrage de la liquidité. Des outils tels que le VRR au jour le jour, une nouvelle augmentation du montant du VRRR et l’autorisation de la participation non bancaire au VRRR pourraient être les mesures avant le début de la normalisation des politiques. Dans l’ensemble, nous considérons cette politique comme le signal de la RBI qu’elle reste vigilante sur la croissance alors que les inquiétudes sur l’inflation ont augmenté. Il est peu probable que la RBI change sa position dans la politique d’octobre, bien que le modèle de vote divisé pourrait encore augmenter. Nous prévoyons que le début de la normalisation de la politique sous la forme d’une hausse du taux de prise en pension pourrait se situer autour de la politique de décembre après que les risques d’une nouvelle vague de Covid s’estompent au milieu du rythme plus élevé de la vaccination et de la visibilité d’une croissance durable

Madhavi Arora, économiste en chef, Emkay Global Financial Services : La réintroduction des VRRR bimensuels avec un quantum plus élevé rappelle la même chose. Nous remarquons que l’excédent de liquidité n’a pas nécessairement bien filtré à travers la courbe ou les segments du marché des taux en tant que gains asymétriques sur les marchés du crédit. Cela augmente également le risque de réacheminement des liquidités excédentaires et de prise de risque excessive dans d’autres classes d’actifs. Nous ne voyons pas l’augmentation quantique du VRRR comme une étape vers un resserrement du Reverse Repo à court terme et nous pensons toujours que cela ne se produira pas au cours du CY21.