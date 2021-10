RBI inflige une amende de Rs 1,95-cr à StanChart pour non-conformité

L’examen du rapport d’évaluation des risques, du rapport d’inspection et de toute la correspondance connexe a révélé un non-respect des instructions émises par le régulateur

La Reserve Bank of India (RBI) a imposé lundi une amende de 1,95 crore de roupies aux opérations indiennes de la Standard Chartered Bank pour non-respect de plusieurs directives réglementaires. La banque étrangère a été jugée non conforme aux instructions relatives à l’annulation du montant impliqué dans les transactions électroniques non autorisées et au signalement des incidents de cybersécurité, entre autres.

L’inspection statutaire pour l’évaluation prudentielle de la banque a été menée par la RBI en référence à sa situation financière au 31 mars 2020. L’examen du rapport d’évaluation des risques, du rapport d’inspection et de toute la correspondance y afférente a révélé le non-respect des instructions émises par la régulateur.

La non-conformité concernait le défaut de créditer (inversion fantôme) le montant impliqué dans les transactions électroniques non autorisées, le fait de ne pas signaler l’incident de cybersécurité dans le délai prescrit, d’autoriser les agents de vente directe à effectuer une vérification KYC et de ne pas garantir l’intégrité et la qualité des données soumis dans le référentiel central d’informations sur les crédits importants.

«En conséquence, un avis a été émis à la banque l’avertissant de justifier pourquoi une pénalité ne devrait pas lui être imposée pour contravention / non-respect des instructions susmentionnées, comme indiqué dans celles-ci. Après avoir examiné les réponses de la banque à l’avis, les observations orales faites au cours de l’audience personnelle et les observations supplémentaires faites par la banque, la RBI est parvenue à la conclusion que l’accusation de contravention / non-respect des instructions de la RBI susmentionnées était fondée et justifiée. imposition d’une sanction pécuniaire à la banque, dans la mesure du non-respect des instructions susmentionnées », a déclaré la RBI sur son site Internet.

