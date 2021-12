RBI inflige une pénalité à One Mobikwik Systems, Spice Money

Comme il s’agissait d’infractions de la nature visées dans un article de la loi de 2007 sur les systèmes de paiement et de règlement, des avis ont été envoyés aux entités.

La Reserve Bank of India (RBI) a annoncé jeudi avoir infligé une pénalité de 1 crore de roupies chacun aux opérateurs de systèmes de paiement One Mobikwik Systems Private Ltd et Spice Money Ltd pour manquement à la conformité réglementaire.

En donnant des détails, la banque centrale a déclaré avoir observé que les deux entités ne s’étaient pas conformées aux instructions émises par la RBI sur l’exigence de valeur nette pour les unités opérationnelles de paiement de factures de Bharat (BBPOU).

Comme il s’agissait d’infractions de la nature visées dans un article de la loi de 2007 sur les systèmes de paiement et de règlement, des avis ont été envoyés aux entités.

« Après avoir examiné leurs réponses écrites et les observations orales faites lors de l’audience personnelle, la RBI a conclu que les accusations susmentionnées de non-respect des instructions de la RBI étaient fondées et justifiaient l’imposition d’une sanction pécuniaire », a-t-il déclaré.

La RBI a toutefois ajouté que les sanctions sont fondées sur des manquements à la conformité réglementaire et ne visent pas à se prononcer sur la validité d’une transaction ou d’un accord conclu par les entités avec leurs clients.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.