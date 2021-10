RBI interdit le cabinet d’audit Haribhakti & Co pour deux ans

Haribhakti & Co était le commissaire aux comptes de Srei Infrastructure Finance, dont le conseil d’administration a été remplacé par la RBI et contre lequel une procédure d’insolvabilité a été engagée la semaine dernière.

La Reserve Bank of India (RBI) a interdit mardi au cabinet d’expertise comptable Haribhakti & Co d’entreprendre tout type de mission d’audit pour des entités réglementées pour une période de deux ans, à compter du 1er avril 2022.

L’action a été engagée pour non-respect par l’entreprise d’une instruction spécifique émise par la RBI concernant son audit légal d’une société financière non bancaire d’importance systémique (NBFC), a indiqué la banque centrale dans un communiqué.

C’est la première fois que la RBI prend une telle mesure contre un auditeur d’une NBFC d’importance systémique.

« La RBI a, par une ordonnance datée du 23 septembre 2021, interdit à Haribhakti & Co d’entreprendre tout type de mission d’audit dans l’une des entités réglementées par la RBI pour une période de deux ans à compter du 1er avril 2022 », le dit la déclaration.

L’action a été prise en vertu de l’article 45 MAA de la loi RBI, qui permet au régulateur bancaire d’agir contre les auditeurs. L’interdiction n’aura pas d’impact sur l’audit des missions du cabinet dans les entités réglementées par la RBI pour l’exercice 2021-2022, selon le communiqué.

En 2019, la RBI avait imposé une interdiction d’un an à SR Batliboi & Co, une filiale du cabinet d’audit mondial EY, après avoir constaté des lacunes dans le rapport d’audit d’une banque.

Haribhakti & Co était le commissaire aux comptes de Srei Infrastructure Finance, dont le conseil d’administration a été remplacé par la RBI et contre lequel une procédure d’insolvabilité a été engagée la semaine dernière.

Le 8 octobre, la magistrature de Kolkata du Tribunal national du droit des sociétés a donné son approbation pour engager une procédure d’insolvabilité contre Srei Infrastructure Finance et sa filiale en propriété exclusive Srei Equipment Finance après que la RBI a déposé des demandes d’insolvabilité.

Selon les rapports de notation du 6 mars 2021 de CARE Ratings, Srei Infrastructure Finance devait des prêts bancaires d’une valeur de 11 117,71 crores de roupies, à l’exception des obligations en circulation et des MNT d’une valeur de 710,63 crores de roupies.

Srei Equipment Finance avait des prêts bancaires en cours d’une valeur de Rs 16 912,21 crore et d’autres titres de créance d’une valeur de Rs 499,45 crore. Toutes ces facilités et instruments ont été notés « D », ou note par défaut, en mars.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.