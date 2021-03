RBI: le taux d’épargne des ménages chute à 10,4% au T2 contre 21% au T1

Néanmoins, le taux d’épargne financière des ménages au T2FY21 est supérieur à celui de 9,8% observé au T2FY20.

Le taux d’épargne financière des ménages a glissé à 10,4% du produit intérieur brut (PIB) – plus proche des niveaux d’avant la pandémie – au T2FY21 de 21% au T1 de manière contre-saisonnière, a déclaré la Banque de réserve indienne dans un article de mars bulletin, publié vendredi. Le taux d’épargne pourrait avoir encore baissé au troisième trimestre avec une reprise de la consommation et de l’activité économique, selon l’article.

«Le pic induit par Covid-19 dans le taux d’épargne financière des ménages au T1: 2020-21 a considérablement diminué au T2 de manière contre-saisonnière. Alors que les dépôts et les emprunts des ménages se sont redressés, leurs avoirs en devises et en épargne dans des fonds communs de placement ont diminué », a déclaré la RBI. Cette réversion s’explique principalement par l’augmentation des emprunts des ménages auprès des banques et des sociétés financières non bancaires (NBFC), accompagnée d’une modération des actifs financiers des ménages sous forme de fonds communs de placement et de devises. Néanmoins, le taux d’épargne financière des ménages au T2FY21 est supérieur à celui de 9,8% observé au T2FY20.

L’augmentation de la consommation des ménages, en particulier sa composante discrétionnaire, pourrait être attribuée à la reprise de l’activité économique suite à l’assouplissement du verrouillage. Avec la réouverture / le déverrouillage progressif de l’économie, les ménages sont passés d’un modèle de dépenses « essentielles uniquement » à des dépenses discrétionnaires, ce qui a entraîné le renversement de l’épargne financière des ménages par rapport au sommet atteint au premier trimestre de l’exercice21.

Le renversement de l’épargne financière des ménages est corroboré par la baisse de l’excédent de la balance courante. Le ratio de la dette des ménages au PIB a fortement augmenté pour s’établir à 37,1% au T2FY21, contre 35,4% au T1FY21. Les premières indications suggèrent que le taux d’épargne financière des ménages a peut-être encore baissé au troisième trimestre de l’exercice 21 avec l’intensification de la consommation et de l’activité économique.

«L’Inde a semblé être plus rapide à augmenter ses dépenses, probablement en raison de l’approche de la demande de la saison des fêtes et de la libération de la demande refoulée, se rapprochant ainsi des niveaux d’épargne financière des ménages d’avant la pandémie au T2: 2020-21», selon la RBI mentionné.

Bien que l’épargne globale ait augmenté pendant la pandémie, elle pourrait toutefois masquer l’impact inégal en termes d’épargne des ménages et de dépenses de consommation d’articles non essentiels, car plusieurs ménages du secteur non organisé ont souffert de la perte d’emplois, de revenus et d’opportunités d’emprunt. À l’avenir, avec l’optimisme sur les progrès de la vaccination de masse, les économies financières des ménages devraient reculer suite aux niveaux d’avant la pandémie en Inde ainsi que dans d’autres pays, a ajouté l’article.

Bien que la part de divers instruments du côté des actifs du portefeuille des ménages soit restée globalement inchangée entre le T1FY19 et le T2FY21, la part de la détention de devises, qui a augmenté au cours du T1FY21 – reflétant la fuite vers les liquidités dans des conditions d’incertitude extrême – est revenue à ses niveaux d’avant la pandémie. avec la reprise de l’activité économique au T2. Du côté du passif, la part des engagements des ménages du secteur des banques et des sociétés de financement du logement (HFC) a diminué tandis que celle des NBFC a augmenté à partir du premier trimestre de l’exercice21.

On estime que l’investissement des ménages dans les produits de fonds communs de placement est tombé à 0,3%, contre 1,7% entre le premier trimestre de l’exercice 21 et le deuxième trimestre de l’exercice 21.

De même, l’épargne sous forme de produits d’assurance s’est modérée à 3% contre 3,2% au trimestre précédent. L’épargne sous forme de dépôts auprès des banques a augmenté au cours du T2FY21, reflétant le rétablissement de leur statut de valeur refuge.