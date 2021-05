RBI: les banques ne peuvent pas citer l’ordonnance d’interdiction de crypto de 2018 annulée par SC pour mettre les clients en garde contre les monnaies virtuelles

RBI a déclaré que les banques peuvent également assurer « le respect des dispositions pertinentes de la loi sur la gestion des changes (FEMA) pour les envois de fonds à l’étranger ».

Au milieu des récents reportages dans les médias de certaines banques citant l’interdiction de crypto de 2018 par la Reserve Bank of India (RBI) pour mettre en garde leurs clients contre les transactions en monnaies virtuelles telles que Bitcoin, Ethereum, d’autres, la banque centrale a déclaré lundi aux banques qu’elles ne peuvent pas se référer à l’ancienne ordonnance qui a été annulée par la Cour suprême l’année dernière. Dans une notification à toutes les banques commerciales et coopératives, banques de paiement, petites banques financières, NBFC, ainsi qu’aux fournisseurs de systèmes de paiement, le directeur général en chef Shrimohan Yadav a déclaré : « De telles références (par certaines banques et entités réglementées) à la circulaire par les banques/entités réglementées ne sont pas en règle car cette circulaire a été annulée par l’honorable Cour suprême le 04 mars 2020. » Il a ajouté: “En tant que tel, compte tenu de l’ordonnance de la Cour suprême, la circulaire n’est plus valide à compter de la date du jugement de la Cour suprême et ne peut donc pas être citée ou citée.”

« C’est formidable de voir enfin cette clarification de la RBI à toutes les banques. Il y avait une confusion parmi les banques et cette notification l’efface. Les banques sont désormais libres de travailler avec des échanges crypto », a déclaré Nischal Shetty, fondateur et PDG de WazirX à Financial Express Online.

RBI, cependant, a déclaré que les banques “pourraient” continuer à mettre en œuvre des processus de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux réglementations régissant les normes relatives à la connaissance de votre client (KYC), à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), à la lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et aux obligations. des entités réglementées en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), 2002. Cela ne se limite pas à «assurer le respect des dispositions pertinentes de la loi sur la gestion des changes (FEMA) pour les envois de fonds à l’étranger».

À mettre à jour…

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.