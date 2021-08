RBI maintient le taux de prise en pension inchangé; SBI offre une dispense des frais de traitement des prêts immobiliers jusqu’à la fin du mois

Qu’il s’agisse d’un prêt immobilier MCLR ou RLLR, gardez un plan de remboursement anticipé à portée de main pour rembourser le montant du prêt le plus tôt possible.

Comme cela était largement attendu, la Reserve Bank of India (RBI), lors de sa réunion bimensuelle du Comité de politique monétaire, a maintenu le taux des prises en pension à 4 pour cent, ce qui permettra aux emprunteurs de continuer à payer presque le même taux d’intérêt sur leur prêt immobilier. EMI.

Pour ceux qui cherchent à obtenir des prêts immobiliers à moindre coût, le plus grand prêteur du pays, la State Bank of India (SBI) avait récemment annoncé l’offre SBI Monsoon Dhamaka avec une renonciation à 100% sur les frais de traitement des prêts immobiliers, l’offre se termine le 31.08 .2021. Il s’agit d’une réduction significative par rapport aux frais de traitement existants de 0,40 pour cent. Les taux d’intérêt du prêt immobilier SBI commencent à 6,70 pour cent.

Pour les nouveaux preneurs de crédit immobilier, cela pourrait être le bon moment pour acheter leur maison. Actuellement, près de 15 banques proposent des taux d’intérêt sur les prêts immobiliers inférieurs à 7 pour cent, contre environ 8,4 pour cent il y a environ 24 mois. Le taux d’intérêt réel dépendra du montant du prêt immobilier, de votre pointage de crédit, de votre ancienneté, etc.

Depuis, le taux repo est resté inchangé depuis quelques mois maintenant, le RLLR reste également le même pour la plupart des banques. Certaines des banques qu’un nouvel emprunteur peut explorer pour obtenir le meilleur taux d’intérêt pour un prêt immobilier comprennent SBI, LIC Housing Finance, ICICI Bank et HDFC, Kotak Mahindra Bank, etc.

« En gardant à l’esprit le scénario actuel, une légère baisse des taux directeurs aurait été largement célébrée car les taux d’intérêt bas ont été un facteur crucial dans la relance de la demande dans le secteur immobilier dans son ensemble. Alors que le consommateur bénéficie actuellement de taux de crédit immobilier bas, une réduction aurait encore intensifié la demande », a déclaré Lincoln Bennet Rodrigues, fondateur et président du groupe Bennet & Bernard.

Pour ceux qui ont déjà contracté un prêt immobilier avant le 1er octobre 2019, passer du taux de prêt basé sur le coût marginal des fonds (MCLR) au taux de prêt lié au repo (RLLR) peut ne pas être une décision aussi facile qu’il n’y paraît. Toute augmentation du taux des prises en pension par RBI se reflétera immédiatement dans des taux plus élevés pour eux.

« Alors que les niveaux d’inflation augmentent, une augmentation des taux de pension est actuellement spéculée. Cependant, étant donné l’état actuel de l’économie qui vient de sortir de la deuxième vague et est au bord d’une troisième vague, les attentes d’une hausse des taux sont plus faibles. Même si une hausse est mise en œuvre, elle ne devrait pas être trop élevée, étant donné que la relance de l’économie reste une priorité absolue pour le gouvernement. Par conséquent, il serait avantageux de maintenir les prêts immobiliers sur le taux de prêt basé sur le RLLR, car même une différence de taux de 20 à 30 points de base peut entraîner des économies importantes pour les emprunteurs », déclare Atul Monga, co-fondateur et PDG de BASIC Home Loan.

En fonction du coût interne des fonds, le MCLR de la banque peut connaître une baisse. Toute baisse du MCLR aidera les emprunteurs dont les prêts y sont liés et dont la date de réinitialisation approche.

Voyons comment une réduction de 100 points de base ou de 1 % du taux d’intérêt des prêts immobiliers affecte votre IME et le coût total des intérêts.

En supposant un prêt immobilier de Rs 35 lakh pendant 15 ans, les économies en EMI et en intérêts (sur 100 points de base en baisse) seront de :

EMI sauvé – Rs 1860 (Rs 22,320 par an) Intérêt total économisé – Rs 1,87 lakh

Ce qu’il faut faire

Les nouveaux emprunteurs peuvent rechercher 2 à 3 prêteurs et demander le taux d’intérêt effectif du prêt immobilier en fonction du montant de leur prêt, du sexe et de la durée du prêt. Mais n’oubliez pas, qu’il s’agisse d’un prêt immobilier MCLR ou RLLR, gardez un plan de remboursement anticipé à portée de main pour rembourser le montant du prêt le plus tôt possible. Plus vous remboursez le prêt tôt, plus la charge d’intérêt sera faible pour vous.

