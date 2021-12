RBI maintient les taux à nouveau ; la normalisation peut inclure une réduction mesurée enveloppée dans la rhétorique conciliante de RBI

Le MPC a reconnu la persistance d’une inflation sous-jacente élevée comme « un domaine de préoccupation politique », mais a, pour l’instant, minimisé les inquiétudes à son sujet. (Photo : REUTERS)

Par Churchill Bhatt

Nous avons une politique de RBI de statu quo, encore une fois. Lors de la dernière réunion de politique monétaire, le MPC a maintenu tous les taux inchangés et s’est engagé à maintenir sa politique accommodante aussi longtemps que nécessaire. MPC a également augmenté le montant des opérations VRRR existantes (repo inversée à taux variable) à Rs7,5 lakh crore d’ici la fin décembre dans un effort continu pour pousser les taux au jour le jour plus haut vers le taux de repo. Selon le MPC, la reprise économique, même si elle gagne du terrain, n’est pas durable de manière concluante et mérite un soutien politique supplémentaire. En conséquence, sa « priorité absolue » pour l’instant est d’élargir les impulsions de croissance. Le MPC a considéré l’incertitude autour de la nouvelle variante de Covid et les vents contraires d’une normalisation plus rapide de la politique monétaire dans les économies avancées comme les principaux risques pour les perspectives intérieures.

Le MPC a reconnu la persistance d’une inflation sous-jacente élevée comme « un domaine de préoccupation politique », mais a, pour l’instant, minimisé les inquiétudes à son sujet. Même si le MPC a soutenu sa prévision de l’IPC pour le 3QFY22 de 4,5% à 5,1%, il a abaissé sa prévision de l’IPC pour le 4QFY22 de 5,8% à 5,7%. Par conséquent, il s’attend à ce que les chiffres de l’inflation globale culminent au cours du 4QFY22, puis s’établissent à environ 5 % au cours de l’EX23. Il s’est conforté dans les récentes baisses des droits d’accises sur l’essence et le diesel, les interventions du côté de l’offre et la possibilité d’une correction saisonnière des prix des légumes avec les arrivages d’hiver. Par conséquent, alors que le président de la Fed Powel a peut-être « retiré » le mot transitoire, le débat sur l’inflation n’a pas encore été réglé dans le contexte indien, selon le Dr Patra, gouverneur de Dy RBI.

Alors que le ton général et la rhétorique autour de la politique restent résolument accommodants, enveloppés dans cet emballage accommodant sont également quelques surprises potentielles. Premièrement, la trajectoire d’inflation à terme de MPC semble un peu optimiste, la plupart des estimations indépendantes de l’inflation étant supérieures d’environ 20 à 30 points de base par rapport aux projections de la RBI pour 2HFY22. À l’avenir, si l’inflation dépasse effectivement l’estimation de la RBI, cela peut donner au MPC les munitions pour justifier un resserrement monétaire proportionné au cours de l’exercice 23. En outre, sur le front de la gestion des liquidités, l’intention de RBI de faire du VRRR basé sur les enchères le principal outil d’absorption des liquidités leur donne la possibilité de faire du Repo Rate le taux d’exploitation au jour le jour assez rapidement, ce qui équivaut à une hausse furtive des taux, si nécessaire.

La situation d’Omicron a considérablement brouillé les perspectives d’avenir de l’économie mondiale, dans ce qui ressemblait à une ère post-Covid. Supprimer le soutien politique sans orientation appropriée en ces temps incertains peut induire une volatilité excessive du marché et, à son tour, mettre en danger la reprise économique. En cette période de tant d’inconnues inconnues, la prévisibilité de la trajectoire de la politique monétaire est d’un immense soutien aux sentiments économiques. Par conséquent, nous nous attendons à ce que la première partie de la normalisation de la politique post-Covid soit un cycle de réduction mesurée suivie d’un resserrement progressif, le tout doucement enveloppé dans une rhétorique conciliante.

(Churchil Bhatt, EVP Debt Investments, Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited. Les opinions sont celles de l’auteur.)