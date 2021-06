RBI MPC 4 juin : baisse des taux repo peu probable, la position accommodante pourrait se poursuivre ; les experts disent assurer la liquidité

La RBI pourrait décider de maintenir le statu quo et de maintenir une politique monétaire accommodante, au lieu de nouvelles baisses de taux

Le comité de politique monétaire de la Banque de réserve de l’Inde a entamé mercredi ses délibérations bimensuelles au milieu des attentes de maintien du statu quo sur les taux de prise en pension et de prise en pension en raison de l’incertitude quant à l’impact de la deuxième vague de COVID-19. Les résultats de la politique monétaire seront annoncés le vendredi 4 juin 2021. Les analystes s’attendent à ce que le MPC maintienne les taux d’intérêt directeurs inchangés, maintienne une position accommodante et assure une liquidité adéquate dans le système pour stimuler la croissance. La RBI avait maintenu ses taux directeurs inchangés lors de la dernière réunion du MPC tenue en avril de cette année. Le taux des prises en pension a été maintenu à 4 pour cent et le taux des prises en pension à 3,35 pour cent.

Évaluations CARE : Pas de changement du taux de prise en pension ou de prise en pension. L’orientation accommodante de la politique monétaire serait maintenue pour répondre aux préoccupations liées à la croissance économique. Nous avons révisé notre croissance du PIB à 8,8-8,9% pour l’EX22 sur la base de l’effet statistique d’une baisse plus faible de la croissance au cours de l’EX21. Nous pensons cependant qu’il est peu probable que RBI révise ses perspectives de croissance du PIB dans la prochaine politique, mais peut attendre la prochaine pour toute révision et après avoir analysé plus de points de données. Nous nous attendons à ce que l’inflation se situe entre 5 et 5,5% au cours de l’exercice, mais la prise de RBI sera importante. Il peut être revu à la hausse. La RBI devrait poursuivre ses opérations d’open market, ses mesures GSAP et d’injection de liquidités pour soutenir les retraits de crédits et ancrer les rendements obligataires. Nous pensons que la RBI ciblera l’obligation à 10 ans à environ 6% à travers ses actions.

Govinda Rao, conseiller économique en chef, Évaluations de la briqueterie : Les mesures monétaires sont importantes, mais il est peu probable que la RBI entreprenne le gros du travail qu’elle a fait l’année dernière en augmentant davantage la liquidité, par crainte d’autres conséquences macroéconomiques négatives. Dans les circonstances actuelles, le maintien de l’inflation des prix de détail à 4 % avec une marge de 2 % de part et d’autre peut poser des défis. Nous nous attendons à ce que l’économie enregistre une croissance de 9% au cours de l’EX22, tandis que l’augmentation des infections à Covid-19, en particulier dans les zones rurales, pose un risque à la baisse pour ces estimations de croissance. Dans la situation actuelle, nous nous attendons à ce que la RBI maintienne probablement le statu quo et puisse poursuivre les enchères G-sap pour contrôler les rendements des titres publics. Nous prévoyons que le taux d’inflation restera proche de la limite supérieure de 6 % à court terme et, par conséquent, le MPC pourrait continuer à faire une pause sur les taux d’intérêt en maintenant une position accommodante pour soutenir la croissance tant que l’inflation reste dans la cible. portée du cadre de la politique monétaire.

Rumki Majumdar, économiste, Deloitte Inde : La RBI pourrait décider de maintenir le statu quo et de maintenir une politique monétaire accommodante, au lieu de nouvelles baisses de taux. Premièrement, les blocages intermittents entraînent des problèmes de logistique et d’inventaire. Dans le même temps, les prix des produits de base tels que le fer et l’acier sont à un niveau record et les prix du pétrole brut devraient encore augmenter à mesure que la demande mondiale se redresse et que l’OPEP décide de réduire la production. Tout cela augmentera les coûts de production. Après la reprise économique, la demande refoulée se traduira par une inflation poussée par la demande. En d’autres termes, il existe des pressions à la hausse importantes sur les prix à court terme. Deuxièmement, les baisses de taux ne se sont pas encore traduites par une croissance du crédit car l’appétit pour le crédit pour la consommation et l’investissement est faible. Les incertitudes et l’anxiété entourant l’infection ont conduit à une augmentation de l’épargne de précaution, et les baisses de taux n’inciteront pas à dépenser tant que les consommateurs n’auront pas confiance dans les perspectives financières et sanitaires. Au contraire, cela peut entraîner une réduction des revenus pour les détenteurs d’épargne et de dépôts fixes et nuire aux retraités.

Suman Chowdhury, directeur des analyses, Acuité Ratings & Research : Acuité estime que l’objectif actuel du MPC est de soutenir l’économie fragile et le système financier contre les dommages infligés par la deuxième vague de Covid et de le remettre sur une voie de reprise saine au cours des prochains trimestres. Les dernières données sur le PIB publiées par NSO renforcent la reprise économique qui s’est amorcée aux troisième et quatrième trimestres de l’exercice 21 avec l’aplatissement de la première vague de Covid ; la reprise de l’activité industrielle avait conduit à une croissance de 6,9% en glissement annuel de la valeur ajoutée brute du secteur manufacturier au T4FY21. De toute évidence, il est nécessaire de poursuivre un cadre de politique monétaire et budgétaire similaire au cours des 2-3 prochains trimestres alors que nous assistons à la diminution de la deuxième vague de Covid. Par conséquent, nous nous attendons à ce que l’orientation politique reste sans équivoque accommodante tout au long de l’exercice en cours. Bien qu’il n’y ait pratiquement aucune possibilité d’une nouvelle baisse des taux d’intérêt compte tenu de l’augmentation des prix des matières premières et de la hausse du WPI, le statu quo sur les taux devrait se poursuivre plus longtemps, peut-être jusqu’à la fin de l’exercice 22. Malgré les risques d’une accumulation de pressions inflationnistes à court terme, la RBI devrait accorder une plus grande priorité aux préoccupations concernant la reprise de la croissance.

Shanti Ekambaram, présidente de groupe – Services bancaires aux particuliers, Kotak Mahindra Bank : Dans l’environnement actuel, les choix devant le Comité de politique monétaire (MPC) peuvent être limités. La deuxième phase de la pandémie ayant un impact sur la consommation et la croissance, le MPC maintiendra probablement le statu quo sur les taux directeurs, poursuivra une politique accommodante et assurera une liquidité adéquate dans le système – le tout dans le but de stimuler la croissance. Alors qu’il gardera un œil sur les niveaux d’inflation en raison de la hausse des prix mondiaux des matières premières, il se concentrera actuellement sur le soutien de la croissance économique.

Immobilier : Des conditions de crédit faciles pour favoriser la consommation, l’investissement

Shishir Baijal, président et directeur général, Knight Frank India : Avec la deuxième vague de COVID-19 qui a entraîné une nouvelle phase d’incertitudes économiques, nous nous attendons à ce que la RBI reste favorable à la croissance et laisse les taux d’intérêt directeurs inchangés dans la politique à venir. Alors que la hausse des prix des matières premières a exercé une pression à la hausse sur le coût des matières premières et sur les marges, la Banque centrale, dans la conjoncture actuelle, ne devrait pas risquer d’augmenter le coût d’emprunt. Avec la deuxième vague de la pandémie, l’économie est dans une situation vulnérable et nécessiterait un soutien politique supplémentaire de la Banque centrale et du gouvernement. Le faible taux d’intérêt de l’économie a été un facteur de soutien très important pour le rebond du secteur du logement, observé avant la deuxième vague de COVID 19. Lorsque le secteur immobilier était sur le point de se remettre sur pied, il a été touché par le les incertitudes de la deuxième vague et les confinements qui en découlent. Les sentiments du ménage ont été profondément entachés par la deuxième vague de la pandémie. Toute relance significative du secteur immobilier nécessiterait des mesures soutenues de stimulation de la demande et des conditions de crédit faciles pour promouvoir la consommation et l’investissement dans le secteur.

Niranjan Hiranandani, président national de NAREDCO : La RBI devrait maintenir sa position accommodante à la suite des pressions inflationnistes et de la distorsion de la croissance économique due à la deuxième vague de Covid. La deuxième vague de la pandémie de Covid-19 a impacté l’économie ; il est nécessaire d’améliorer la liquidité du système, en particulier pour les industries en difficulté.

