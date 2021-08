RBI MPC août 2021 : début de la réunion sur la politique monétaire ; baisse du taux des prises en pension peu probable pour la 7e fois consécutive

Les analystes s’attendent à ce que MPC maintienne les taux d’intérêt directeurs à des niveaux historiquement bas. Les perspectives d’inflation pour l’exercice 22 pourraient également connaître une révision par rapport aux niveaux prévus de 5,1%

Le comité de politique monétaire de la Banque de réserve de l’Inde a entamé ses délibérations bimensuelles le mercredi 4 août 2021, alors que les anticipations de maintien des taux de prise en pension et de prise en pension inversée restent inchangés en raison de la crainte de la troisième vague de COVID-19. Les résultats de la politique monétaire seront annoncés le vendredi 6 août 2021. Les analystes s’attendent à ce que MPC maintienne les taux d’intérêt directeurs à des niveaux historiquement bas. Les perspectives d’inflation pour l’EX22 pourraient également connaître une révision par rapport aux niveaux prévus de 5,1%. De plus, la RBI MPC est également susceptible de maintenir la politique accommodante, en maintenant une liquidité confortable dans le système. La RBI avait maintenu ses taux directeurs inchangés lors de la dernière réunion du MPC tenue en juin de cette année. Le taux des prises en pension a été maintenu à 4 pour cent et le taux des prises en pension à 3,35 pour cent.

Repo, les taux de prise en pension inversée restent à des niveaux historiquement bas ; Les perspectives d’inflation pour l’EX22 pourraient être révisées

Évaluations CARE : Les taux directeurs, c’est-à-dire le taux des prises en pension et des prises en pension, doivent être maintenus à des niveaux historiquement bas. L’orientation accommodante de la politique monétaire serait maintenue alors que la RBI reste concentrée sur la reprise économique. Le paysage économique national étant semé d’incertitudes, il existe de solides arguments en faveur d’un soutien politique continu. Aucune nouvelle mesure de liquidité n’est attendue. Les mesures existantes peuvent être étendues en termes de durée et de couverture des segments.

Les perspectives d’inflation pour l’EX22 pourraient voir une révision par rapport aux 5,1% prévus. L’évaluation de la RBI et les perspectives d’inflation seraient étroitement surveillées pour des signaux sur la poursuite de sa politique monétaire laxiste. Il est peu probable que les perspectives de croissance du PIB pour l’EX22 soient révisées (de 9,5 %). Il pourrait y avoir une augmentation du montant des achats d’OMO dans le cadre du programme GSAP pour le reste de l’année (à plus de Rs. 1 lakh crores dans chacun des trois trimestres restants) visant à refroidir les rendements obligataires.

Madhavi Arora, économiste en chef, Emkay Global Financial Services : La politique à venir verra MPC réaffirmer son engagement à maintenir une politique accommodante dans un avenir prévisible et à maintenir une liquidité confortable. Il est peu probable que les récentes surprises inflationnistes fassent dérailler leur discours, en particulier avec l’inflation à venir qui retombera probablement en dessous de 6% – dans les limites de leur objectif flexible. Le MPC maintiendra probablement que la croissance est toujours inférieure à la normale – a besoin d’une traction ferme et constante et un soutien politique continu est crucial pour une reprise durable de la croissance. Nous ne voyons aucune division dans le modèle de vote sur la position accommodante.

Nous pensons que la RBI continuera de s’efforcer de corriger une courbe de rendement artificiellement asymétrique et de maintenir sa préférence pour l’aplatissement de la courbe. Nous nous attendons à ce que la RBI devienne plus responsable et orientée vers l’action à mesure que nous passons à 2HFY22. Nous maintenons que RBI devra peut-être étendre les GSAP/OMO au-delà de Rs4.5tn+ pour gérer l’inadéquation imminente entre la demande et l’offre des SLR.

Deepthi Mathew, économiste chez Geojit Financial Services : Le MPC maintiendrait probablement sa position accommodante et maintiendrait les taux inchangés alors que l’économie est toujours en phase de reprise. La crainte de la troisième vague obligerait également la RBI à poursuivre les mesures de soutien à la croissance. Cependant, la hausse du taux d’inflation dans l’économie nationale est préoccupante. Et, il faut vérifier de près s’il y aura une indication de la normalisation de la politique monétaire.

Churchil Bhatt, vice-président exécutif des investissements de la dette, Kotak Mahindra Life Insurance Company : Alors que l’on s’attend généralement à ce que cette réunion du MPC soit un statu quo non événementiel, le marché surveillera attentivement les orientations prospectives sur la future normalisation des politiques. En particulier, toute action de la RBI sur le réglage fin de la liquidité du système bancaire ainsi que toute autre étape vers une « évolution ordonnée de la courbe des rendements » en cours seront les principaux déterminants des taux d’intérêt à l’avenir.

Suman Chowdhury, directeur des analyses, Acuité Ratings & Research : Il existe un consensus sur les marchés selon lequel MPC poursuivra sa politique monétaire accommodante compte tenu de l’incertitude persistante sur la dynamique de croissance et de la menace d’une nouvelle vague de pandémie de Covid. Nous n’attendons aucune action sur les taux d’intérêt ni aucune avancée majeure vers un recalibrage de la liquidité systémique à ce stade. La combinaison des prix élevés des matières premières, des perturbations liées à Covid, des progrès de la vaccination et de la relance économique induite par le soutien politique a entraîné une accélération de l’inflation dans la plupart des pays, y compris l’Inde.

L’inflation de l’IPC de référence en Inde est restée supérieure à 6,0 % au cours des mois de mai et juin et devrait rester stable dans un proche avenir. Cependant, une forte production agricole de Kharif tirée par une mousson favorable et l’atténuation des goulots d’étranglement de l’offre dus à une diminution progressive de la pandémie pourraient en partie atténuer les pressions inflationnistes à partir du T3FY22. Avec des progrès constants en matière de vaccination et la reprise de la demande globale, nous nous attendons à ce que la RBI commence à normaliser le corridor politique à partir du 21 décembre, suivie d’une éventuelle hausse du taux de pension de référence au premier trimestre de l’exercice 23. Nous continuons de nous en tenir à nos prévisions de rendement à 10 ans en g-sec de 6,15% d’ici le 21 septembre et de 6,50 % d’ici le 22 mars.

Lakshmi Iyer, CIO (dette) et responsable des produits, Kotak Mutual Fund : Le MPC se réunit à l’aube d’une inflation visiblement collante, d’une phase de croissance poussant et d’une situation pandémique fluide dans le monde entier. Le banquier central est principalement susceptible de maintenir un statu quo sur les taux en tenant compte de la croissance et d’attendre plus de points de données sur le front de l’inflation. Il pourrait y avoir quelques étapes vers la normalisation de la liquidité via une augmentation de la teneur et/ou du quantum de VRRR (variable rate reverse repo) – ce que les marchés obligataires semblent anticiper.