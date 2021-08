RBI MPC août 2021 : la RBI envisage un ciblage flexible de l’inflation ; plus de VRRR pour absorber les liquidités excédentaires

Il y a un certain changement dans la façon dont la RBI gérera les liquidités excédentaires.

Par Indranil Pan

D’une manière générale, la politique a été conforme aux attentes – non seulement en ce qui concerne les taux de mise en pension et de prise en pension, mais également les catalyseurs que la RBI a toujours essayé de mettre en place en réponse à COVID-19 – celle de maintenir des liquidités adéquates, gérer les rendements des titres gouvernementaux et pousser le crédit vers des segments qui manquent de fonds. Cependant, la RBI a tenté de sensibiliser le marché sur son rôle d’ancrage des anticipations d’inflation à 4% et, ce faisant, rétablit l’élément de crédibilité des acteurs du marché auprès de la banque centrale.

La RBI, comme toute autre banque centrale, se trouve donc maintenant dans une position un peu difficile. Et la marche sur la corde raide sur le front politique est également évidente. D’un côté, même s’il a retenu sa projection de croissance à 9,5%, le commentaire sur la croissance est meilleur que la politique de juin. Il indique que les perspectives de la demande globale s’améliorent mais que les conditions sous-jacentes restent faibles. Pour l’avenir, il s’attend à ce que la demande rurale soit résiliente tandis que la demande urbaine reprendra avec le rythme accéléré de la vaccination. Les dépenses gouvernementales sur la récente vague de programmes économiques et les dépenses en capital fourniront également l’avantage.

D’un autre côté, l’évaluation de l’inflation s’est relativement détériorée – la moyenne annuelle de l’inflation de l’IPC global est désormais attendue à 5,7% contre 5,1% auparavant. Mais, la négativité s’arrête là et la communication est claire sur les raisons pour lesquelles la RBI a et continuerait de regarder à travers l’inflation relativement plus élevée. Premièrement, la RBI continue de souligner que les chocs d’offre temporaires ont été à l’origine de l’inflation et que les pressions d’attraction de la demande restent presque absentes. Il s’agit d’une continuation de la communication RBI dans la politique précédente ainsi que dans la perspective de cette politique. En outre, la RBI, encore une fois comme de nombreuses autres banques centrales des économies avancées, envisage un objectif d’inflation flexible, plutôt que l’objectif de 4 %.

Enfin, la RBI confirme une nouvelle fois que tout resserrement préventif des taux d’intérêt tuera la reprise « naissante et hésitante » qui « essaie de prendre pied dans des conditions extrêmement difficiles ».

Il y a un certain changement dans la façon dont la RBI gérera les liquidités excédentaires. Le Repo Reverse à taux variable (VRRR) devient plus puissant pour aspirer les liquidités du jour au lendemain, car la RBI cherche à augmenter progressivement la taille annoncée des enchères dans le cadre de cet instrument à 4 000 milliards de roupies d’ici le 24 septembre 2021 par rapport à la taille actuelle de Rs. 2 000 milliards. Certains acteurs du marché ont souligné qu’il s’agit bien d’une normalisation. Cependant, la communication de RBI indique clairement que cela reste une partie de la liquidité globale et n’est pas totalement retiré du système.

Dans l’ensemble, je pense que cette politique a essayé de trouver un équilibre délicat entre les objectifs plus larges de la politique monétaire et les besoins du moment. Cependant, vu la dynamique actuelle de croissance et d’inflation, je ne vois pas de chance réaliste de normalisation de la politique dans le reste de l’EX22.

(Indranil Pan est économiste en chef à la YES Bank. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)