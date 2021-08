RBI MPC Août 2021 : Une politique de statu quo, d’attente et de surveillance attendue ; les perspectives d’inflation alimentaire semblent prometteuses

Le gouverneur de la RBI a déjà estimé que les récentes lectures d’inflation élevée sont une “bosse transitoire”

Par Churchill Bhatt

« Il n’a pas dit avec certitude qu’il viendrait. Et s’il ne vient pas ? Nous reviendrons demain. Et puis après-demain… Et ainsi de suite. Ce sont les lignes de « En attendant Godot » de Samuel Beckett dans lesquelles deux personnages s’engagent dans une variété de discussions en prévision de rencontrer Godot, qui n’arrive jamais. Le paysage actuel de la politique monétaire rappelle la tragi-comédie absurde de Samuel dans laquelle presque tous les acteurs du marché attendent « Godot » – un être insaisissable avec la résolution définitive qui refuse tout simplement de se présenter. Les gens attendent la fin de Covid, les banques centrales attendent l’insaisissable «croissance durable et tirée par l’emploi», et les marchés obligataires attendent un retour à la dynamique de marché conventionnelle où prédire l’action politique était moins compliquée.

Depuis mars 2020, les décideurs politiques ont mis en place des politiques accommodantes ultra-faciles pour limiter les coûts du Covid. La baisse des taux d’intérêt et l’impression monétaire excessive ont poussé une grande partie de cette liquidité vers les marchés d’actifs, soutenant les valorisations des actifs bien avant la croissance économique réelle. Ces derniers temps, la croissance commence à rattraper les actifs à mesure que les économies rouvrent. Mais la reprise de l’activité économique et les contraintes structurelles de l’offre ont également entraîné une forte hausse de l’inflation.

Dans des circonstances normales, les décideurs devraient affiner le niveau de leur politique d’accommodement en réponse à l’évolution de la dynamique croissance-inflation. Mais pas aujourd’hui, alors qu’ils attendent encore une « croissance durable » après une pandémie mondiale. Ainsi, les Banques Centrales sont contraintes de faire face à une phase « transitoire » d’inflation très élevée alors qu’elles se résolvent à soutenir la reprise économique en faisant « tout ce qu’il faut ».

Les banques centrales peuvent tirer un certain réconfort de l’hypothèse d’inflation transitoire basée sur l’histoire récente. La période qui a suivi l’assouplissement quantitatif après la crise financière mondiale suggère que l’inflation n’avait pas été un problème à l’époque. Si l’on examine le passage du Japon à la déflation depuis des décennies, on peut également avoir le sentiment que la déflation est un problème beaucoup plus difficile à gérer que l’inflation. En fait, pendant la majeure partie de l’histoire récente, la croissance a été un problème plus persistant que l’inflation. Dans le même temps, les banques centrales resteraient également réticentes à favoriser des conditions où l’inflation n’est plus « transitoire ». Après tout, trop d’accommodements monétaires pendant trop longtemps peut aussi avoir des conséquences imprévues.

C’est là le dilemme du banquier central. Combien de temps persister dans des logements extra-ordinaires en attendant une « croissance durable » ? Pendant combien de temps peuvent-ils qualifier l’inflation de « transitoire » avant qu’elle ne commence à frapper les plus vulnérables ? Comment préparer adéquatement les marchés à gérer un retrait progressif et non perturbateur des logements ? Après tout, une hausse intempestive des taux directeurs peut également remettre en cause la soutenabilité d’importantes dettes publiques et perturber les marchés des actifs. Compte tenu du récent rebond de la croissance et de l’inflation, la normalisation des politiques peut sembler inévitable. Mais tant que les banques centrales n’auront pas atteint l’objectif de « croissance durable » et n’auront pas préparé les marchés au tapering, ce n’est peut-être pas le moment de changer le statu quo.

Dans ce contexte, la prochaine réunion du MPC verra la RBI naviguer à travers la ligne mince entre soutenir la reprise naissante de la croissance et répondre aux préoccupations concernant l’inflation. Le MPC est susceptible de réaffirmer son objectif de croissance, suggérant qu’« une augmentation durable de la demande globale doit encore prendre forme ». Le gouverneur de la RBI a déjà estimé que les récentes lectures d’inflation élevée sont une «bosse transitoire». Le comité peut se réjouir du fait que l’inflation globale de l’IPC est susceptible de revenir dans la bande cible du MPC à partir de juillet.

Avec l’accélération des moussons, les perspectives d’inflation alimentaire semblent également prometteuses. Une politique de statu quo, d’attente et de surveillance encore une fois peut sembler ennuyeuse, mais c’est la nécessité du moment. Nous voyons donc un avantage à ce que le MPC persiste dans sa politique accommodante, car il prépare les marchés à une normalisation progressive de l’excédent de liquidité et s’efforce d’obtenir une évolution ordonnée de la courbe des rendements à l’aide de sa boîte à outils disponible. Encore une fois, nous attendons Godot.

(Churchil Bhatt est EVP Debt Investments, Kotak Mahindra Life Insurance Company. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)