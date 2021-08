RBI MPC LIVE : aucune réduction du taux de prise en pension sur les cartes ; La RBI Guv Shaktikanta Das pourrait revoir ses projections d’inflation

in

La RBI devrait largement maintenir les taux des prises en pension et des prises en pension inchangés pour la septième fois consécutive

RBI MPC LIVE Août 2021 : Le comité de politique monétaire de la Banque de réserve de l’Inde doit annoncer son examen bimensuel de sa politique à 10 heures aujourd’hui. La banque centrale devrait largement maintenir les taux des prises en pension et des prises en pension inchangés pour la septième fois consécutive, en raison de la crainte de la troisième vague de COVID-19. Il est probable qu’il révise ses projections d’inflation après qu’elles aient dépassé la limite supérieure de la banque centrale. L’inflation avait atteint 6,3 % en mai et 6,26 % en juin. Lors de la dernière réunion politique, la RBI a projeté l’indice des prix à la consommation (IPC) à 5,1% pour l’exercice 2021-2022. Pour juillet-septembre, il a été projeté à 5,4 pour cent. La RBI avait maintenu ses taux directeurs inchangés lors de la dernière réunion du MPC tenue en juin de cette année. Le taux des prises en pension a été maintenu à 4 pour cent et le taux des prises en pension à 3,35 pour cent.