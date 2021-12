RBI MPC LIVE : Shaktikanta Das annoncera le résultat du MPC aujourd’hui ; pas de baisse de taux sur les cartes, peut maintenir le statu quo

Le MPC devrait maintenir les taux des prises en pension et des prises en pension inchangés pour la neuvième réunion consécutive. (Photo : REUTERS)

Comité de politique monétaire de la RBI EN DIRECT : Le Comité de politique monétaire (MPC) de la Reserve Bank of India (RBI) clôturera aujourd’hui ses trois jours de délibérations, marquant la fin de la dernière réunion bimensuelle de l’année civile. Le MPC, dirigé par le gouverneur de la RBI Shaktikanta Das, devrait maintenir les taux de prise en pension et de pension inversée inchangés pour la neuvième réunion consécutive, en gardant à l’esprit le nombre croissant de cas de covid-19 à travers le monde, infectés par la variante Omicron. La plupart des économistes s’attendent à ce que le MPC maintienne le statu quo en gardant à l’esprit la menace posée par la variante Omicron Covid. Actuellement, le taux repo a été maintenu à 4% par la banque centrale depuis les deux baisses de taux de l’année dernière de 75 pb en mars et de 40 pb en mai. Les économistes et les analystes garderont un œil attentif sur ce que le MPC fait du scénario économique en évolution rapide et ce qu’il fait de l’inflation.