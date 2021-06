RBI MPC peut garder une position accommodante, maintenir la liquidité du système ; COVID alimente les inquiétudes concernant la reprise en forme de K

À l’avenir, la RBI pourrait progressivement confier au gouvernement la responsabilité de soutenir la croissance.

Par Churchil Bhatt

La pandémie de Covid 19 a alimenté les inquiétudes d’une “reprise en forme de K”. Shape K oppose le sort des entreprises aptes à s’adapter dans un monde post-Covid à celles qui ont du mal à faire la transition. Le FMI a déjà mis en garde contre une «grande divergence» selon laquelle la croissance des pays émergents et certains pays émergents pourraient rapidement se redresser, tandis que le reste pourrait prendre des années à la traîne. Même au sein des économies, des secteurs tels que les voyages et l’hôtellerie sont loin derrière les technologies de l’information et les produits pharmaceutiques.

La pandémie a poussé les décideurs politiques à apporter des réponses de politique monétaire et budgétaire immédiates et extraordinaires. Tout comme les «deux routes qui ont divergé dans un bois» de Frost, les décideurs ont choisi cette fois «celle qui a le moins voyagé». Alors qu’ils ont sauvé les marchés financiers et empêché l’effondrement économique, ils ont également accentué une multitude de disparités, dont beaucoup involontairement. En regardant de près, nous explorons quelques routes de ce type qui ont divergé en forme de K.

Les K dont on parle le plus, et probablement le moins bien compris, sont la divergence entre la croissance économique et l’emploi. Avec une croissance du PIB de CY2021 susceptible d’être de 6,4%, l’économie américaine pourrait dépasser la croissance d’avant la pandémie. Le marché du travail américain est cependant en deçà de 8,2 millions de travailleurs par rapport au niveau d’avant la pandémie. Bien qu’une partie de cela puisse s’expliquer par le manque d’incitations à travailler compte tenu des contrôles de relance, il y a beaucoup d’incertitude autour de la tendance de l’emploi après Covid. Le taux de chômage de la CMIE Inde a fortement augmenté à 11,6% le 21 mai contre 6,15% le 21 mars. Les disparités semblent encore s’accentuer au sein du marché du travail. Les travailleurs à bas salaires, en particulier dans les services à forte intensité de contact, ont eu du mal à trouver un emploi tandis que les travailleurs des services financiers et de la technologie ont travaillé à domicile et ont même bénéficié d’une épargne plus élevée.

Ajoutant quelques K de plus au paysage économique, les économies avancées sont actuellement très en avance sur le front de la croissance et de la vaccination par rapport aux pays émergents. Près de 40 % et 35 % de la population aux États-Unis et au Royaume-Uni sont entièrement vaccinés contre 3 % en Inde, 8 % en Russie et 10 % au Brésil. Cela peut conduire à des politiques monétaires divergentes à l’avenir. Les rendements des obligations indiennes ont déjà divergé de leur homologue américain cet exercice, guidé par la RBI. Pourtant, les taux des primes à terme à 1 an de l’Inde continuent de suivre une trajectoire modifiée par rapport au rendement des bons de 1 an. Partout dans le monde, les banques centrales ont déjà pris le risque de s’écarter du ciblage d’inflation traditionnel et ont persisté dans un accommodement prolongé à la recherche de l’insaisissable croissance durable.

Aussi délicate que cela puisse être, les décideurs tentent de résoudre quelques-unes des contradictions évitables ci-dessus. La plupart ont déjà exprimé des inquiétudes concernant les valorisations des marchés riches et ont commencé à préparer les marchés à un éventuel Taper. Dans le même temps, ils ont annoncé leur intention à court terme de se pencher sur l’épisode récent de hausse de l’inflation et de rester accommodants, donnant ainsi à l’économie réelle une chance de rattraper les marchés d’actifs. La répartition inégale des avantages du QE est en partie compensée par des transferts directs en espèces et des propositions d’augmentation des impôts à l’avenir. Les pays émergents, dont l’Inde, tentent également sérieusement de combler le fossé de la vaccination avec les DM. Cela peut à son tour réduire l’écart de reprise économique entre les pays.

Dans ce contexte, le MPC devrait annoncer ses choix politiques plus tard cette semaine. Il a jusqu’ici jonglé habilement entre ses objectifs d’inflation, de rendements obligataires et de roupie. Mais étant donné l’abondant excédent de liquidités, les afflux continus de devises et plus récemment les emprunts supplémentaires de Rs1,58 tn au nom des États, la RBI pourrait avoir du mal à gérer l’impossible trinité pendant longtemps. Par conséquent, à l’avenir, la RBI pourrait progressivement faire peser sur le gouvernement la responsabilité de soutenir la croissance. Ce faisant, la RBI peut s’efforcer de maintenir l’ordre des marchés locaux. L’inflation globale à court terme restant dans la zone de confort de la RBI devrait aider cette cause. Nous nous attendons donc à ce que MPC persiste dans sa politique accommodante, conserve une liquidité abondante du système et s’efforce d’obtenir une évolution ordonnée de la courbe des rendements en utilisant tous les outils disponibles tout en préparant les marchés à un éventuel Taper progressif.

(Churchil Bhatt est EVP Debt Investments, Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.