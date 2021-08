RBI MPC se réunit en août 2021 : une baisse des taux de prise en pension est peu probable ; l’inflation, les prix mondiaux des matières premières pèsent

La RBI considérera la tendance récente de l’inflation comme transitoire car elle attend que certains des facteurs exogènes tels que les prix mondiaux des matières premières, les perturbations de l’approvisionnement, etc. s’atténuent. (Photo : REUTERS)

Le comité de politique monétaire (MPC) de la RBI entamera la réunion de politique d’août avec une inflation dépassant la limite supérieure de 6%. Alors que la nécessité de soutenir la croissance dominera le contexte politique, certaines inquiétudes ne manqueront pas de surgir concernant les pressions inflationnistes visibles à court et moyen terme. Cependant, l’écart de production négatif plutôt que l’écart d’inflation positif maintiendra la position et le ton général du MPC inchangés, au moins jusqu’à ce qu’il devienne plus confiant dans les perspectives de croissance. En fait, les minutes qui suivront quelques semaines plus tard seront importantes pour surveiller toute divergence dans les opinions des membres sur la dynamique croissance-inflation.

Les perspectives d’inflation de l’Inde seront largement façonnées par : (1) l’assouplissement des frictions d’approvisionnement en raison des blocages provoqués par la deuxième vague, (2) les mouvements mondiaux des prix des matières premières et (3) l’impact de la mousson sur les prix des denrées alimentaires. L’impact des perturbations de l’approvisionnement était visible en mai, beaucoup plus modéré en juin, et s’atténuera au cours des prochains mois. Les risques de hausse des prix du pétrole brut se sont atténués après la réunion de l’OPEP+. Les prix des métaux ont connu une certaine stabilisation bien que les niveaux restent beaucoup plus élevés au cours de l’année. Le risque naissant, cependant, est la faible pluviométrie observée pendant la majeure partie du mois de juillet. Cela se reflète dans les semis kharif inférieurs d’environ 9% (par rapport à l’année précédente) jusqu’au 23 juillet. Ce sera une préoccupation pour le MPC étant donné les risques d’inflation alimentaire plus élevée que prévu au 3QFY22.

L’inflation au 1QFY22 a été supérieure de 40 points de base aux estimations indiquées par la RBI dans la politique de juin. À moins d’un pic de l’inflation alimentaire, nous nous attendons à ce que l’inflation baisse pour atteindre une moyenne d’environ 4,7% au 3QFY22 (conformément aux prévisions de la RBI).

La préoccupation actuelle, cependant, sera centrée sur la croissance. Juin et juillet ont vu un redressement de l’activité économique par rapport aux niveaux de mai. Des indicateurs tels que les indices de mobilité et le taux de génération de factures électroniques sont revenus aux niveaux d’avant la deuxième vague. Cependant, les perspectives de croissance à moyen terme dépendent de deux facteurs : (1) le rythme de la vaccination et (2) toute nouvelle vague de Covid. Aucun de ces facteurs ne fournit beaucoup de confort pour le moment. Le calendrier des vagues suivantes de Covid reste incertain et pose un risque clair pour les perspectives de croissance au cas où elles se produiraient.

Le taux de vaccination qui a repris en juin reste autour d’une moyenne de quatre millions de doses par jour. Jusqu’à présent, environ 26% de la population a reçu la première dose tandis qu’environ 7% sont complètement vaccinés. Pour le contexte, si le taux quotidien se situait en moyenne autour de 6,5 millions de doses pour le reste de l’année civile, 45 à 50 % de la population pourrait être entièrement vaccinée. Le secteur des services, qui représente environ 55% de la VAB, ne se rétablira probablement pas complètement à moins que les taux de vaccination ne reprennent et que les services de contact ne soient normalisés.

Dans un cadre de ciblage de l’inflation, une approche de type règle de Taylor considérerait l’équilibre entre l’écart d’inflation (à partir de la cible) et l’écart de production. Avec une croissance projetée d’environ 9 à 9,5 % au cours de l’exercice 2022, la taille de l’économie dépasse à peine les niveaux de l’exercice 2020 à la fin de l’exercice 2022. L’écart de production se réduira progressivement et compte tenu de l’incertitude de la croissance, l’écart d’inflation ne devrait pas être immédiatement la principale préoccupation de la RBI. La RBI considérera la tendance récente de l’inflation comme transitoire car elle attend que certains des facteurs exogènes tels que les prix mondiaux des matières premières, les perturbations de l’approvisionnement, etc. s’atténuent. La RBI maintiendra les perspectives de liquidité conformément à sa politique. Cependant, les risques d’une inflation plus élevée seront suffisamment mis en évidence. La politique d’août sera le statu quo, le procès-verbal mettant peut-être en évidence certaines divergences de vues et de perspectives.

(Suvodeep Rakshit est économiste principal chez Kotak Institutional Equities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)