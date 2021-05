RBI ne prévoit pas de moratoire mais une restructuration 2.0 en place pour les emprunteurs – Voir les détails

Le moratoire de la RBI EMI sur les remboursements de prêts a mis fin à ses six mois en août 2020.

Dans son discours d’aujourd’hui, le gouverneur de la Banque de réserve de l’Inde, Shaktikanta Das, a proposé de proposer des options de restructuration aux emprunteurs qui ont du mal à rembourser leurs prêts à temps. Les nouvelles options de restructuration 2.0 seront disponibles pour les particuliers et les petites entreprises qui avaient profité de la restructuration plus tôt et même pour ceux qui n’en avaient pas profité plus tôt.

Même si le moratoire n’a pas été explicitement rendu disponible, l’avantage de la restructuration 2.0 peut toujours être de la nature d’un moratoire sur les IME.

Ceux qui n’avaient pas profité de la restructuration 1.0 peuvent maintenant bénéficier de la restructuration 2.0 si le montant du prêt est jusqu’à Rs 25 crore. Les prêts doivent être classés comme prêts standard au 31 mars 2021 et toutes les banques et établissements de crédit devront révoquer le régime à tout moment jusqu’au 30 septembre 2021.

Même ceux qui avaient profité de la restructuration 1.0 où le plan de résolution autorisait un moratoire de moins de deux ans, les établissements de crédit sont autorisés à utiliser cette fenêtre pour modifier ces plans au point d’augmenter la période de moratoire et / ou de prolonger la durée résiduelle. ténor jusqu’à un total de 2 ans. Les autres conditions resteront les mêmes.

Les banques offrent les options de restructuration et en fonction du montant du principal impayé, on peut reporter le principal impayé à la fin du mandat. Cependant, la restructuration réelle dépendra du cas par cas, sur la base des conditions fixées par le prêteur.

Au milieu de la pandémie de Covid-19 et surtout après la deuxième vague, le resserrement des liquidités persiste dans de nombreux secteurs de l’économie, impactant ainsi les emprunteurs individuels. Tous les emprunteurs peuvent ne pas être en mesure de commencer à payer les EMI à temps. Il est préférable d’approcher son prêteur et de demander à la banque une restructuration du prêt en citant la circulaire de restructuration 2.0 de la RBI.

