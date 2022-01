RBI nomme 2 directeurs exécutifs

Avant d’être promu ED, Kumar dirigeait le département des technologies de l’information de la RBI, tandis que Choudhary était directeur général en chef, département de la supervision.



Deepak Kumar et Ajay Kumar Choudhary ont été promus directeurs exécutifs de la Reserve Bank of India (RBI), a annoncé mardi la banque centrale.

Avant d’être promu ED, Kumar dirigeait le département des technologies de l’information de la RBI, tandis que Choudhary était directeur général en chef, département de la supervision.

En tant que directeur exécutif, Kumar s’occupera du département des changes, du département de la communication et de l’assurance-dépôts et de la société de garantie de crédit, qui est une filiale à 100 % de la RBI.

Kumar a, sur une période de trois décennies, travaillé dans les départements du bureau central de RBI couvrant les fonctions d’élaboration de politiques et de gestion de projet dans les domaines des technologies de l’information, de la cybersécurité, des systèmes de paiement, de la gestion des devises, de la gestion des ressources humaines, de la supervision bancaire et de la gestion des changes.

Choudhary s’occupera du département Fintech, du département de surveillance des risques et du département d’inspection.

Choudhary a, sur une période de trois décennies, servi dans la supervision, la réglementation, la gestion des devises, les paiements et les règlements, et dans d’autres domaines de la Banque de réserve, dans son bureau central ainsi que dans les bureaux régionaux.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.