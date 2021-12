RBI nomme un panel de trois membres pour conseiller l’administrateur de Reliance Capital

La constitution d’un nouveau comité intervient un jour après que la banque centrale a remplacé le conseil d’administration de Reliance Capital en invoquant des défauts de paiement et de « graves problèmes de gouvernance » auxquels la NBFC n’a pas pu répondre.

La Reserve Bank of India (RBI) a constitué mardi un comité consultatif de trois membres pour aider l’administrateur de Reliance Capital, Nageswar Rao Y, à s’acquitter de ses fonctions. Les membres du comité consultatif sont Sanjeev Nautiyal, ancien directeur général adjoint (DMD) de la State Bank of India, Srinivasan Varadarajan, ancien DMD d’Axis Bank et Praveen P Kadle, ancien directeur général et PDG de Tata Capital.

« Il peut également être mentionné que les règles d’insolvabilité et de faillite de 2019 prévoient que le régulateur du secteur financier concerné nomme un comité de conseillers pour conseiller l’administrateur dans les opérations du prestataire de services financiers pendant le processus de résolution de l’insolvabilité d’entreprise », a déclaré la RBI dans une sortie.

La constitution d’un nouveau comité intervient un jour après que la banque centrale a remplacé le conseil d’administration de Reliance Capital en invoquant des défauts de paiement et de « graves problèmes de gouvernance » auxquels la NBFC n’a pas pu répondre.

La dette financière totale déclarée de Reliance Capital, y compris la dette à court et à long terme, était de 21 781,01 crore, y compris les intérêts courus jusqu’au 31 octobre. Les analystes estiment la dette consolidée de la NBFC à près de 40 000 crore. Parmi ses créanciers figurent quelques banques du secteur public.

