RBI Nouvelle mise à jour pour Connaître votre client ⋆ .

Dans un souci de commodité pour les clients au milieu de cette pandémie de Covid, RBI a annoncé une certaine facilité dans le processus de mise à jour de KYC. Désormais, les clients dont le KYC périodique est en attente et qui ne peuvent pas visiter leurs succursales de base en raison de situations Covid peuvent mettre à jour leur KYC jusqu’au 31 décembre 2021.

Dans cette deuxième vague, les clients de la banque Corona sont confrontés à des difficultés dans le processus de KYC. Auparavant, il était indispensable de faire du KYC pour le bon fonctionnement des activités bancaires. En cas de non-achèvement du processus, votre compte bancaire serait gelé. Mais maintenant, grâce à Covid 19, il est presque impossible de déménager et de visiter les succursales pour terminer KYC. RBI a donc décidé d’assouplir les normes de KYC.

Un aperçu de cela, Récemment, de nombreuses banques, y compris SBI, ICICI, Bank of Baroda ont donné à leurs clients la possibilité de faire du KYC en ligne pendant cette période Covid. En fait, vous pouvez en savoir plus sur la mise à jour ICICI Bank KYC en ligne.

De plus, de nombreuses banques ont adopté de nouvelles méthodes numériques pour compléter KYC et Video KYC en fait également partie. Vous pouvez maintenant lier vos documents KYC via V-KYC.

Qu’est-ce que V-KYC?

Video KYC est une nouvelle voie numérique dans le sens du processus d’achèvement KYC. Dans le cadre de cette méthode, vous devez converser avec un responsable bancaire lors d’un appel vidéo. Dans cette méthode, vous pouvez terminer la procédure sans même vous rendre dans une succursale bancaire. Auparavant, cette option était limitée pour les nouveaux clients qui ouvraient un compte en ligne. Mais maintenant, pendant Covid, cela peut également être envisagé pour les autres clients.

Dans le cadre de ce processus, vous devez montrer votre carte Aadhaar et votre signature sur papier vierge aux responsables de la banque pour vérifier votre authenticité.

Outre V-KYC, DIGI Locker sera inclus pour vérifier les documents numériquement. Cela ouvrira la voie à la numérisation complète du processus KYC.

Qu’est-ce que DIGI Locker?

Comme son nom l’indique, DIGI Locker est un casier numérique, vous pouvez conserver vos documents importants sous forme numérique. Vous pouvez télécharger une copie numérisée de vos documents au format PDF, JPEG ou PNG. Il est connecté à Aadhaar et au numéro de téléphone pour fournir une sécurité supplémentaire. Il utilise le service cloud pour stocker tous les documents en toute sécurité que vous pouvez utiliser n’importe où.

Vous pouvez également attester vos documents téléchargés en utilisant la fonction de signature électronique de DigiLocker.

Actuellement jusqu’en mai 2021, un total de 22 gouvernements centraux avec 36 gouvernements d’État, 89 éducation, 32 banques et assurances, 6 services de santé, 5 ministères de la Défense et 7 autres organismes y sont liés.

