RBI pour avoir augmenté la limite de transaction UPI à Rs 5 lakh dans certains cas

Par Piyush Shukla

La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a proposé d’augmenter la limite de transaction pour les paiements effectués via l’interface de paiement unifié (UPI) pour le schéma direct de détail et les demandes d’offre publique initiale (IPO) à Rs 5 lakh à partir de Rs 2 lakh. La banque centrale donnera prochainement des instructions distinctes à la National Payment Corporation of India (NPCI) à cet égard.

Dans une déclaration sur les politiques de développement et de réglementation publiée après la réunion du comité de politique monétaire, la banque centrale a déclaré qu’au fil du temps, l’UPI est devenu une option de paiement populaire pour les introductions en bourse et que les demandes d’introduction en bourse de Rs 2 lakh à Rs 5 lakh constituent environ 10% des toutes les demandes d’abonnement. La limite de transaction dans le système UPI a été augmentée de Rs 1 lakh à Rs 2 lakh en mars 2020 et pour encourager davantage l’utilisation de l’UPI par les investisseurs de détail, la banque centrale a proposé d’augmenter la limite de transaction UPI.

Le RBI Retail Direct Scheme a été lancé le 12 novembre pour permettre aux investisseurs de détail d’ouvrir un compte de gilt direct de détail pour investir dans des opérations d’émission primaire et sur le marché secondaire de titres publics (G-Secs).

La banque centrale a déclaré qu’UPI est le plus grand système de paiement de détail du pays, avec 14 crores de transactions par jour selon les données d’octobre, et que l’un des objectifs initiaux d’UPI était de remplacer les espèces pour les transactions de faible valeur. L’analyse des données de transaction montre que 50% des transactions via UPI étaient inférieures à Rs 200, indiquant son succès.

«Ces transactions de faible valeur, cependant, utilisent une capacité et des ressources système importantes, entraînant parfois des désagréments pour les clients en raison d’échecs de transaction en raison de problèmes liés à la connectivité. Il est donc proposé d’offrir un flux de processus plus simple en permettant des transactions de faible valeur via un portefeuille « sur l’appareil » dans l’application UPI, qui conservera les ressources système des banques sans aucun changement dans l’expérience de transaction pour l’utilisateur », le RBI mentionné.

