RBI prolonge de trois mois le délai pour l’exigence de KYC dans les comptes bancaires

RBI a étendu l’exigence de mise à jour des informations KYC jusqu’au 31 mars 2022 en tenant compte de l’incertitude qui règne autour de la nouvelle variante d’omicron.

La Reserve Bank of India a prolongé jeudi l’exigence obligatoire de mise à jour périodique des informations KYC de trois mois jusqu’au 31 mars 2022. L’assouplissement a été accordé en tenant compte de l’incertitude qui règne autour de la nouvelle variante omicron. « Compte tenu de l’incertitude qui prévaut en raison de la nouvelle variante de Covid-19, l’assouplissement prévu dans la circulaire susmentionnée est prolongé jusqu’au 31 mars 2022 », a déclaré la banque centrale dans une notification jeudi.

Plus tôt en mai, lorsque la deuxième vague de COVID-19 avait frappé le pays et que plusieurs États avaient imposé des fermetures, RBI avait accordé aux clients une prolongation pour mettre à jour leurs informations KYC jusqu’au 31 décembre 2021. La prolongation a été accordée afin que les banques et autres entités réglementées n’imposez pas de restrictions aux titulaires de compte pour les dépôts en espèces ou les retraits.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.