RBI prolonge les restrictions sur PMC Bank pendant trois mois jusqu’en mars 2022

USFB, promu par Centrum Financial Services avec Resilient Innovation Pvt Ltd en tant que « co-investisseur », a obtenu une licence bancaire en octobre 2021.

Les restrictions imposées à la Punjab and Maharashtra Cooperative Bank (PMC) Bank ont ​​été prolongées de trois mois supplémentaires jusqu’à la fin du mois de mars de l’année prochaine.

La Reserve Bank of India (RBI) a étendu les restrictions alors que de nouvelles mesures concernant le projet de rachat de la banque frappée par la crise par la Unity Small Finance Bank (USFB) basée à Delhi sont en cours.

La banque centrale avait préparé un projet de schéma de fusion et celui-ci a été placé dans le domaine public le 22 novembre dans le cadre de la sollicitation des suggestions et objections, le cas échéant, des membres, déposants et autres créanciers de PMC Bank et USFB. La date limite de soumission des commentaires était jusqu’au 10 décembre.

« De nouvelles mesures concernant la sanction du programme sont en cours », a déclaré mardi RBI alors qu’il prolongeait les restrictions de trois mois jusqu’au 31 mars 2022, sous réserve d’un réexamen.

En septembre 2019, RBI avait remplacé le conseil d’administration de PMC Bank et l’avait soumis à des restrictions réglementaires, notamment un plafonnement des retraits par ses clients, après détection de certaines irrégularités financières, dissimulation et fausse déclaration de prêts accordés au promoteur immobilier HDIL.

Les restrictions ont été prolongées à plusieurs reprises depuis lors. Les instructions ont été prolongées pour la dernière fois en juin de cette année et sont en place jusqu’au 31 décembre.

Le projet de schéma de fusion envisage une reprise des actifs et des passifs de PMC Bank, y compris les dépôts, par USFB, offrant ainsi un plus grand degré de protection aux déposants, avait déclaré RBI le mois dernier.

L’USFB, promu par Centrum Financial Services avec Resilient Innovation Pvt Ltd en tant que « co-investisseur », a obtenu une licence bancaire en octobre 2021. L’USFB a commencé à fonctionner le 1er novembre.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.