RBI propose de nouvelles normes pour les exigences de fonds propres pour les banques

La banque centrale a sollicité des commentaires sur le projet d’ici le 31 janvier 2022.



La Reserve Bank of India (RBI) a proposé mercredi de remplacer les approches existantes pour mesurer les exigences minimales de fonds propres pour le risque opérationnel des banques par une nouvelle approche standard de Bâle-III.

Le « risque opérationnel » fait référence au risque de perte résultant de processus, de personnes et de systèmes internes inadéquats ou défaillants ou d’événements externes.

La RBI a publié le « Draft Master Direction on Minimum Capital Requirements for Operational Risk » dans le cadre de la convergence de ses réglementations pour les banques avec les normes Bâle-III.

La banque centrale a sollicité des commentaires sur le projet d’ici le 31 janvier 2022.

Toutes les approches existantes – approche par indicateur de base (BIA), approche standard (TSA)/approche standard alternative (ASA) et approche par mesure avancée (AMA) pour mesurer les exigences minimales de fonds propres pour risque opérationnel – sont proposées pour être remplacées par la nouvelle approche standard ( Approche standard de Bâle III).

La banque centrale vise à mettre en place les normes modifiées à partir du 1er avril 2023.

Pendant ce temps, dans une circulaire, la RBI a déclaré que toute banque de paiement ou petite banque de financement qui a l’intention d’entreprendre les activités d’agence gouvernementale peut être nommée agent de la RBI lors de l’exécution d’un accord avec elle.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.