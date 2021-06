RBI propose de supprimer le plafond des taux d’intérêt pour les micro-prêteurs

in

Le régulateur a proposé de fournir une fiche d’information sur la tarification à l’emprunteur par les établissements de crédit pour maintenir la transparence.

La Reserve Bank of India (RBI) a proposé une série de mesures pour protéger les emprunteurs de micro-finance contre le surendettement et permettre aux forces concurrentielles de faire baisser les taux d’intérêt. Dans un document consultatif publié lundi, RBI a proposé de supprimer le plafond des taux d’intérêt pour les prêteurs de microfinance, entre autres mesures clés.

Actuellement, les marges des IMF NBFC sont plafonnées à 12% au-delà de son coût de financement. De même, RBI a suggéré de ne facturer aucune pénalité de paiement anticipé aux emprunteurs. Il a déclaré qu’il ne devrait y avoir aucune exigence de garantie pour l’octroi de prêts. La Banque de réserve a préconisé une plus grande flexibilité dans la fréquence des remboursements pour tous les prêts de micro-finance. Entre autres mesures clés, la RBI a proposé de lier le montant du prêt au revenu du ménage en termes de ratio dette/revenu.

« Compte tenu de la faible épargne de ces ménages, au moins la moitié de leurs revenus devraient être disponibles pour faire face à leurs autres dépenses », a déclaré RBI dans son document consultatif sur la micro-finance. “Les prêts existants aux ménages qui ne respectent pas la limite de 50% du revenu du ménage doivent être autorisés à arriver à échéance”, a ajouté le régulateur. Il a également proposé de supprimer deux règles d’exposition au prêteur pour un emprunteur. Actuellement, pas plus de deux NBFC-IMF peuvent prêter au même emprunteur conformément à la réglementation de la RBI.

La banque centrale a également observé que tous les prêteurs ont tendance à facturer des taux d’intérêt élevés en ligne avec les taux pratiqués par les NBFC-IMF. En fin de compte, les emprunteurs sont privés des avantages d’une concurrence accrue ainsi que des économies d’échelle, même dans un régime de taux d’intérêt en baisse.

Le plafond prescrit du taux de prêt pour les NBFC-IMF a eu pour conséquence involontaire de ne pas laisser jouer la concurrence et la plupart des prêteurs ont des niveaux de tarification similaires.

Le cadre suggéré dans le document consultatif est destiné à être rendu applicable aux prêts de micro-finance fournis par toutes les entités réglementées par la Banque de réserve. Il vise à protéger les emprunteurs de ces prêts contre le surendettement et à permettre aux forces concurrentielles de faire baisser les taux d’intérêt en permettant aux emprunteurs de prendre une décision éclairée, a déclaré RBI.

Les commentaires et suggestions sur le document consultatif peuvent être envoyés avant le 31 juillet 2021.

