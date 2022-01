RBI publie les critères d’éligibilité des «utilisateurs spécifiés» des CIC

Conformément aux exigences, un « utilisateur spécifié » doit être une société constituée en Inde ou une société statutaire établie dans le pays.



La Banque de réserve a publié mercredi les critères d’éligibilité des entités à classer comme «utilisateur spécifié» des sociétés d’information sur le crédit (CIC).

Les critères définissent les exigences pour que les entités deviennent éligibles en tant qu’utilisateur spécifié du CIC en vertu du Règlement de 2021 sur les sociétés d’information sur le crédit (modification), a déclaré RBI dans un communiqué.

Conformément aux exigences, un « utilisateur spécifié » doit être une société constituée en Inde ou une société statutaire établie dans le pays.

« Le statut régissant la société statutaire ou l’acte constitutif de la société, selon le cas, devrait permettre l’activité/l’activité de traitement d’informations au profit ou au profit d’établissements de crédit », a-t-il déclaré.

En outre, l’entreprise doit avoir une valeur nette d’au moins 2 crores de roupies selon le dernier bilan audité et doit répondre à l’exigence de manière continue.

« La propriété de l’entreprise doit être bien diversifiée », selon les critères d’éligibilité.

En outre, dans le cas où l’entité est une entreprise, elle doit avoir au moins trois ans d’expérience dans la gestion de l’entreprise/l’activité de traitement d’informations pour le soutien ou le bénéfice d’établissements de crédit et doit avoir des antécédents irréprochables.

En outre, la société, son ou ses promoteur(s) et directeur(s) n’auraient pas dû être condamnés pour un délit impliquant des turpitudes morales ou un délit économique.

En outre, l’entité doit avoir une certification d’un auditeur certifié CISA attestant qu’elle dispose d’un système informatique (TI) robuste et sécurisé pour préserver et protéger les données relatives aux informations de crédit.

